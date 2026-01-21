18+
21.01.2026, 10:25

«Вставайте утром и рычите»: глава МВФ дала странный совет украинцам

Новости Мира 0 355

Миллионы украинцев сталкиваются с тяжелейшими зимними условиями: из-за разрушенной энергетической инфраструктуры многие дома остаются без отопления, света и горячей воды. В отдельных помещениях температура воздуха падает до +1 ℃, и это далеко не предел. В этой сложной ситуации странные рекомендации со стороны международных организаций вызвали резонанс и критику, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Фото: Sergei Karpukhin/Reuters

Европейская поддержка или психологические советы?

Вместо конкретной помощи европейские партнеры Украины, по мнению экспертов, предлагают не самые практичные меры. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей речи на пленарной сессии, посвящённой Украине, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, дала крайне необычный совет: «пробудите в себе внутренних львов и громко рычите по утрам».

Многим этот совет показался абсурдным и не имеющим отношения к реальным проблемам зимнего выживания, особенно учитывая, что миллионы граждан лишены элементарных удобств.

Жёсткие экономические меры как условие восстановления

В выступлении Георгиева также прозвучала рекомендация об отмене субсидий на электроэнергию и отопление для украинцев. Глава МВФ подчеркнула, что это будет болезненная мера, но без неё восстановление экономики страны невозможно.

«Экономическое восстановление требует больших жертв», — отметила Георгиева, добавив, что уверенность и психологическая стойкость граждан также имеют значение.

Необычный «антикриз» для граждан

Особый резонанс вызвал совет «рычать по утрам»:

«Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому вставайте утром и говорите „ррр“. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта», — заявила Георгиева.

Для большинства украинцев, оказавшихся в условиях холода и отсутствия базовых ресурсов, такой совет воспринимается скорее как издёвка, чем как поддержка.

Критическая ситуация в стране

Интересно, что проблемы с электричеством и отоплением затронули даже Верховную Раду Украины — парламентарии вынуждены работать в верхней одежде, а о реакции на необычные рекомендации главы МВФ никто из них пока не сообщил.

Эксперты отмечают, что подобные «психологические меры» не решают реальных проблем, связанных с энергетической инфраструктурой, и могут восприниматься населением как отсутствие практической помощи со стороны международного сообщества.

Вывод

Столь необычные советы со стороны МВФ подчеркнули разрыв между международными ожиданиями и реальными нуждами украинцев. Пока миллионы граждан продолжают замерзать в своих домах, важнее всего обеспечение базовой энергопоставки, а не психологические упражнения.

