21.01.2026, 12:22

Названы опасные заболевания, которые провоцирует стресс

Новости Мира 0 322

Длительное пребывание в состоянии стресса серьёзно подрывает как физическое, так и психическое здоровье человека. Среди возможных последствий — депрессия, тревожные расстройства, болезни сердечно-сосудистой системы, включая гипертонию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: KieferPix/Shutterstock/FOTODOM
Невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Теренина отмечает, что стресс проявляется не только психологически, но и физиологически: у людей могут возникать нарушения сна, сложности с концентрацией, постоянная усталость, головные боли и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как снизить влияние стресса

По словам специалиста, в первую очередь важно устранить или минимизировать источники стресса, а также изменить своё отношение к ним. В этом могут помочь психотерапевты — они помогают выработать адаптивные мыслительные и поведенческие стратегии, которые снижают негативное влияние стрессовых факторов.

Дополнительно невролог рекомендует использовать техники расслабления, включая:

  • йогу,

  • медитацию,

  • дыхательные практики.

Режим дня, сон и физическая активность

Для снижения уровня стресса крайне важно соблюдать режим дня, высыпаться и регулярно заниматься спортом. Теренина советует:

  • заниматься физической активностью средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или по 30 минут пять раз в неделю;

  • включить две силовые тренировки в неделю.

Эти меры помогают организму восстанавливаться, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и улучшить психоэмоциональное состояние.

Глубокое чтение как способ борьбы со стрессом

Исследования показывают, что практика глубокого чтения может быть эффективным средством для снижения стресса. Вдумчивое чтение, требующее внимания, усилий и эмоционального вовлечения, помогает не только поддерживать психическое здоровье, но и развивает критическое мышление, противодействуя влиянию дезинформации.

Вид литературы при этом не имеет решающего значения — это может быть художественная литература, эссе или научно-популярные тексты. Главное — регулярность и концентрация на процессе чтения.

