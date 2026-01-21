Бывший премьер-министр Южной Кореи приговорён к 23 годам тюрьмы

Суд первой инстанции Южной Кореи вынес громкий приговор бывшему премьер-министру Хан Док Су, назначив ему 23 года лишения свободы. Дело связано с событиями декабря 2024 года, когда высшее руководство страны объявило военное положение, нарушив конституцию. Суд квалифицировал эти действия как мятеж против конституционного строя. Трансляцию судебного заседания осуществлял телеканал YTN, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Хронология событий

3 декабря 2024 года президент Юн Сок Ёль принял решение о введении военного положения, что противоречило конституции Республики Корея. В это время Хан Док Су занимал пост премьер-министра, а после отстранения президента временно исполнял его обязанности. Введение военного положения сопровождалось попыткой арестовать представителей парламента и Центральной избирательной комиссии с применением военной силы и полиции, что суд расценил как попытку государственного переворота. Вскоре после этих событий началось расследование, в ходе которого выяснилось, что Хан Док Су активно участвовал в планировании и реализации указа о военном положении, при этом создавая видимость законности действий за счёт подделки и уничтожения документов. Его участие включало подготовку совещаний кабинета министров перед введением военного положения и последующие ложные показания в Конституционном суде.

Обвинения и приговор

Суд признал Хан Док Су виновным в участии в мятеже как ключевой фигуры, фабрикации подложных документов, нарушении закона о президентских архивах и даче ложных показаний. При этом суд не подтвердил обвинение в «помощи лидеру заговорщиков», так как Хан Док Су выступал именно в роли организатора и ключевого участника событий, а не рядового исполнителя. Поначалу прокуратура требовала для бывшего премьер-министра 15 лет лишения свободы, однако суд назначил более строгий срок — 23 года. Впервые в истории страны бывшего премьер-министра арестовали непосредственно в зале суда, что стало символическим и одновременно тревожным сигналом для всей политической элиты.

Оценка действий Хан Док Су

Суд подчеркнул, что премьер-министр обязан защищать закон и конституцию, обеспечивать стабильность и поддерживать демократию. Однако Хан Док Су отвернулся от этих обязанностей и принял участие в мятеже, что суд расценил как предательство государственного долга. Судья отметил, что его действия нанесли «народной незаживающей раны», поскольку пошли вразрез с принципами демократии и верховенства закона. Следствие установило, что инициатива проведения совещания кабинета министров перед объявлением военного положения фактически приравнивалась к участию в заговоре, а бездействие и согласие с незаконным указом президента только усилили последствия мятежа.

Манипуляции с документами и ложные показания

Суд выяснил, что Хан Док Су пытался скрыть документы, связанные с военным положением, ради собственной безопасности, а также создал и уничтожил подложные документы, чтобы придать действиям видимость законности. Кроме того, он давал ложные показания в Конституционном суде, пытаясь обосновать законность введения военного положения. При этом суд не поддержал обвинения по части создания и применения незаконных документов, признанных недоказанными.

Роль президента Юн Сок Ёля и политические последствия

Обвинение считает Юн Сок Ёля лидером мятежа, а прокуратура ранее ходатайствовала о его смертной казни. Суд квалифицировал действия бывшего президента как нарушение конституции и прямое нарушение демократических принципов, за что он был отстранён от власти. Дело Хан Док Су и Юн Сок Ёля продемонстрировало жёсткую позицию судебной системы в отношении попыток нарушить конституцию и стало ярким примером того, что высшие должностные лица несут личную ответственность за свои действия против государства.

Возможности обжалования и дальнейший процесс

Приговор может быть обжалован в вышестоящих судебных инстанциях. Система судов общей юрисдикции в Южной Корее состоит из трёх уровней, что позволяет пересмотреть квалификацию действий и назначенное наказание. Возможность апелляции даёт стороне защиты шанс оспорить как юридическую квалификацию событий, так и тяжесть назначенного срока.

Итог и значение приговора

Приговор Хан Док Су стал прецедентным событием в истории страны. Впервые в истории Южной Кореи бывший премьер-министр был арестован прямо в зале суда. Это дело подчёркивает принцип верховенства закона, показывает жесткую реакцию судебной системы на нарушения конституции и напоминает, что высшие государственные должностные лица несут личную ответственность за действия против демократии и правопорядка.