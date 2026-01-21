«Вся страна будет взорвана»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Президент США Дональд Трамп выступил с крайне жестким и бескомпромиссным заявлением в адрес Ирана, допустив возможность полного уничтожения страны в случае покушения на его жизнь. Слова американского лидера прозвучали в эфире одного из телеканалов США и вызвали широкий международный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание Bild.

Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

По словам главы Белого дома, любые попытки нанести ему вред будут расценены как основание для немедленного и максимально жесткого ответа. Трамп подчеркнул, что в подобной ситуации не останется пространства для дипломатии или сдержанных мер.

«Вся страна будет взорвана»: угроза без намеков

Выступая перед телезрителями, Дональд Трамп не стал смягчать формулировки и использовал предельно жесткую лексику. Он заявил, что в случае покушения отдаст приказ о полном уничтожении Ирана как государства. По словам президента США, его указания уже сформулированы и доведены до сведения ближайших советников и силовых структур.

Трамп подчеркнул, что сценарий действий проработан заранее, а возможные последствия, по его словам, будут носить «окончательный характер». Он дал понять, что любые попытки давления или угроз в его адрес не останутся без ответа.

Контекст: протесты в Иране и рост напряженности

Заявление американского президента прозвучало на фоне крайне нестабильной внутренней ситуации в Иране. С конца декабря 2025 года в стране продолжаются массовые протесты, вызванные резким ростом цен и ухудшением социально-экономических условий. По оценкам наблюдателей, эти выступления стали крупнейшими за последние годы и охватили сразу несколько крупных городов.

На фоне протестной волны Дональд Трамп ранее заявлял о готовности поддержать иранцев, выражающих недовольство политикой собственных властей. Эти слова вызвали резкую реакцию официального Тегерана и еще больше обострили отношения между двумя странами.

Ответ Тегерана: обвинения и жесткая риторика

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении жестко отреагировал на происходящее, заявив, что протесты являются результатом вмешательства иностранных сил. В первую очередь он обвинил Соединенные Штаты и лично Дональда Трампа в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

Хаменеи утверждал, что участники протестов действуют в интересах внешних врагов, нападают на государственную собственность и, по сути, выполняют чужой политический заказ. Он предупредил, что иранские власти не потерпят подобных действий и будут жестко реагировать на любые попытки подрыва внутреннего порядка.

Обвинения в адрес Трампа и антиамериканские лозунги

В своем выступлении верховный лидер Ирана также напрямую обвинил Дональда Трампа в ответственности за гибель иранских граждан, заявив, что его руки «запятнаны кровью». Хаменеи подчеркнул, что протестующие, по его словам, разрушают собственные города, чтобы угодить президенту другой страны.

По данным телеканалов, сопровождавших обращение, в ходе трансляции в зале неоднократно звучали антиамериканские лозунги, включая скандирование фразы «Смерть Америке!». Эти кадры стали еще одним подтверждением глубины конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

Риторика на грани: что стоит за словами президента США

Эксперты отмечают, что подобная жесткость в заявлениях Дональда Трампа может быть рассчитана как на внешнюю аудиторию, так и на внутреннего американского избирателя. При этом столь резкая формулировка угроз в адрес целого государства усиливает опасения по поводу возможной эскалации и дальнейшего ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

На фоне протестов, взаимных обвинений и резкой риторики с обеих сторон отношения между США и Ираном вновь оказались на опасно высоком уровне напряженности, а каждое новое заявление лидеров лишь усиливает тревожные ожидания международного сообщества.