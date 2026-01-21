18+
21.01.2026, 18:54

Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

Новости Мира 0 284

Стоматолог Жоао Писинини подчеркнул, что здоровье полости рта невозможно без правильного ухода, и одним из ключевых элементов этого ухода является правильно подобранная зубная паста. В интервью изданию Terra врач рассказал, на что следует обращать внимание при выборе средства для чистки зубов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Фтор — главный компонент для здоровья эмали

По словам Писинини, качественная зубная паста обязательно должна содержать фтор в концентрации не менее 1100 ppm (миллионных долей). Этот элемент играет критическую роль в укреплении зубной эмали и предотвращении развития кариеса.

«Фтор помогает зубам противостоять разрушению, делая их более устойчивыми к бактериям и кислотам, образующимся в ротовой полости», — пояснил специалист.

Использование пасты без достаточного количества фтора может снизить эффективность ежедневного ухода за зубами, даже если чистка проводится регулярно.

Осторожно с активированным углем

Стоматолог предупредил, что пасты с активированным углем не дают обещанного эффекта отбеливания. Научные исследования пока не подтвердили их эффективность, зато при частом использовании такие средства могут повредить эмаль, делая зубы более уязвимыми к кариесу и повышенной чувствительности.

Поэтому, выбирая пасту с углем, важно учитывать риск для здоровья зубов и не ориентироваться исключительно на рекламные обещания.

Выбор пасты для чувствительных зубов

Людям, которые испытывают дискомфорт при горячей или холодной пище, следует обратить внимание на специальные пасты для чувствительных зубов. Такие средства содержат компоненты, снижающие реакцию нервных окончаний, что позволяет проводить ежедневную гигиену без боли и неприятных ощущений.

Писинини советует проверять упаковку и искать надписи вроде «для чувствительных зубов», чтобы избежать раздражения и повреждений эмали.

Итоговые рекомендации

  1. Обязательно выбирайте пасту с фтором (≥1100 ppm).

  2. Будьте осторожны с пастами на основе активированного угля — эффект отбеливания сомнителен, риск повреждения эмали высок.

  3. Для чувствительных зубов выбирайте специальные средства, чтобы уменьшить боль и дискомфорт.

Следование этим простым правилам поможет сохранить зубы здоровыми, снизить риск кариеса и поддерживать белизну улыбки без ущерба для эмали.

