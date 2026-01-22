Врач назвала неожиданную причину головной боли

Многие привыкли связывать головную боль с усталостью, стрессом или недосыпом, однако есть менее очевидные причины, о которых знают далеко не все. Врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала, что здоровье кожи головы напрямую влияет на состояние нервной системы и может провоцировать неприятные ощущения в голове, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Как грязь на голове превращается в головную боль

Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы подчеркнула: длительное пренебрежение гигиеной кожи головы способно стать источником боли.

Накапливающиеся кожное сало, микробы и внешние загрязнения раздражают нервные окончания и нарушают микроциркуляцию крови. В результате появляются болевые ощущения, которые легко списать на усталость или стресс, но на самом деле причина может быть гораздо ближе — на поверхности головы.

Правильное мытьё волос как профилактика

Сысоева отмечает, что регулярная и корректная гигиена волос помогает:

поддерживать здоровье кожи головы;

снижать риск воспалительных и грибковых заболеваний;

улучшать самочувствие и концентрацию внимания.

При этом врач предупреждает: чрезмерное использование агрессивных шампуней или частое мытьё может иметь обратный эффект. Разрушение естественного защитного барьера кожи приводит к сухости и раздражению, что также способно провоцировать дискомфорт и даже боль.

Неочевидные причины головной боли

Помимо проблем с кожей головы, существуют другие неожиданные триггеры боли в голове. Исследователи Новгородского университета выяснили, что неправильный прикус и бруксизм (скрежетание зубами) способны вызывать сильные хронические головные боли.

Таким образом, борьба с головной болью — это не только прием обезболивающих средств, но и внимание к гигиене, состоянию зубов и общей заботе о здоровье.