Кардиолог развенчала мифы: кофе безопаснее, чем вы думали

Популярный напиток, который ежедневно сопровождает миллионы людей, не так опасен, как о нем иногда говорят. Кардиолог Ирина Васильева развенчала несколько распространенных мифов о кофе, подробно рассказав о влиянии напитка на здоровье в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Васильевой, опасения о том, что кофе может привести к потере костной массы, сильно преувеличены. «Потеря кальция из организма после одной чашки кофе составляет всего четыре-шесть миллиграммов», — пояснила врач. Для сравнения, одна столовая ложка молока содержит около 20 миллиграммов кальция.
Кардиолог отметила, что добавление молока в кофе не только нейтрализует минимальную потерю кальция, но и способствует пополнению его запасов в организме. Таким образом, умеренное употребление кофе может быть полностью безопасным для костей.
Еще одним распространенным заблуждением является утверждение, что кофе вызывает физическую зависимость. Васильева подчеркнула, что кофеин не входит в список психоактивных веществ, вызывающих расстройства зависимости, в отличие от никотина или алкоголя.
«Кофе не ведет к социальной деградации, проблемам с поведением и не провоцирует серьёзной зависимости», — пояснила врач, отметив, что большинство людей могут пить кофе регулярно, не испытывая негативных последствий.
Некоторые источники утверждают, что кофе может негативно влиять на хрящевую ткань, способствуя развитию дегенеративных изменений. Однако современная ревматология рассматривает кофе совсем с другой стороны: при умеренном употреблении напиток может даже выполнять роль хондропротектора — вещества, поддерживающего здоровье хрящей.
Таким образом, три популярные тревоги о кофе — остеопороз, зависимость и разрушение суставов — не подтверждаются научными данными, подчеркнула специалистка.
