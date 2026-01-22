18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 07:03

Кардиолог развенчала мифы: кофе безопаснее, чем вы думали

Новости Мира 0 406

Популярный напиток, который ежедневно сопровождает миллионы людей, не так опасен, как о нем иногда говорят. Кардиолог Ирина Васильева развенчала несколько распространенных мифов о кофе, подробно рассказав о влиянии напитка на здоровье в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Миф 1: кофе вызывает остеопороз

По словам Васильевой, опасения о том, что кофе может привести к потере костной массы, сильно преувеличены. «Потеря кальция из организма после одной чашки кофе составляет всего четыре-шесть миллиграммов», — пояснила врач. Для сравнения, одна столовая ложка молока содержит около 20 миллиграммов кальция.

Кардиолог отметила, что добавление молока в кофе не только нейтрализует минимальную потерю кальция, но и способствует пополнению его запасов в организме. Таким образом, умеренное употребление кофе может быть полностью безопасным для костей.

Миф 2: кофе вызывает зависимость

Еще одним распространенным заблуждением является утверждение, что кофе вызывает физическую зависимость. Васильева подчеркнула, что кофеин не входит в список психоактивных веществ, вызывающих расстройства зависимости, в отличие от никотина или алкоголя.

«Кофе не ведет к социальной деградации, проблемам с поведением и не провоцирует серьёзной зависимости», — пояснила врач, отметив, что большинство людей могут пить кофе регулярно, не испытывая негативных последствий.

Миф 3: кофе разрушает суставы

Некоторые источники утверждают, что кофе может негативно влиять на хрящевую ткань, способствуя развитию дегенеративных изменений. Однако современная ревматология рассматривает кофе совсем с другой стороны: при умеренном употреблении напиток может даже выполнять роль хондропротектора — вещества, поддерживающего здоровье хрящей.

Таким образом, три популярные тревоги о кофе — остеопороз, зависимость и разрушение суставов — не подтверждаются научными данными, подчеркнула специалистка.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь