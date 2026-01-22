Кардиолог развенчала мифы: кофе безопаснее, чем вы думали

Популярный напиток, который ежедневно сопровождает миллионы людей, не так опасен, как о нем иногда говорят. Кардиолог Ирина Васильева развенчала несколько распространенных мифов о кофе, подробно рассказав о влиянии напитка на здоровье в своем Telegram-канале , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube

Миф 1: кофе вызывает остеопороз

По словам Васильевой, опасения о том, что кофе может привести к потере костной массы, сильно преувеличены. «Потеря кальция из организма после одной чашки кофе составляет всего четыре-шесть миллиграммов», — пояснила врач. Для сравнения, одна столовая ложка молока содержит около 20 миллиграммов кальция.

Кардиолог отметила, что добавление молока в кофе не только нейтрализует минимальную потерю кальция, но и способствует пополнению его запасов в организме. Таким образом, умеренное употребление кофе может быть полностью безопасным для костей.

Миф 2: кофе вызывает зависимость

Еще одним распространенным заблуждением является утверждение, что кофе вызывает физическую зависимость. Васильева подчеркнула, что кофеин не входит в список психоактивных веществ, вызывающих расстройства зависимости, в отличие от никотина или алкоголя.

«Кофе не ведет к социальной деградации, проблемам с поведением и не провоцирует серьёзной зависимости», — пояснила врач, отметив, что большинство людей могут пить кофе регулярно, не испытывая негативных последствий.

Миф 3: кофе разрушает суставы

Некоторые источники утверждают, что кофе может негативно влиять на хрящевую ткань, способствуя развитию дегенеративных изменений. Однако современная ревматология рассматривает кофе совсем с другой стороны: при умеренном употреблении напиток может даже выполнять роль хондропротектора — вещества, поддерживающего здоровье хрящей.

Таким образом, три популярные тревоги о кофе — остеопороз, зависимость и разрушение суставов — не подтверждаются научными данными, подчеркнула специалистка.