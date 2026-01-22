Женщина 40 лет носила костюм журавля, чтобы научить птенцов летать

В мире дикой природы встречаются истории, которые кажутся почти фантастическими. Одна из них — о 40-летней Марианне Веллингтон, сотруднице Международного фонда журавлей, которая буквально превращается в птицу, чтобы обучать молодых журавлей полету, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Wild Horizons / Universal Images Group via Getty Images

Превращение в журавля: костюм и движения

С 1986 года Веллингтон работает в фонде и ухаживает за птенцами, которым требуется человеческая помощь для выживания и обучения полету. Чтобы не пугать птиц и максимально приблизиться к естественной среде, сотрудники фонда надевают специальные костюмы:

На одну руку закрепляется кукольная голова журавля,

Другой рукой управляется крыло.

«Работа довольно утомительная — руки начинают болеть», — признается Веллингтон. Обычно сотрудники меняются каждые час-два, чтобы дать себе передышку.

Учимся быть птицей: звук и поведение

Новичкам требуется около месяца, чтобы научиться «думать как птица». Переодетым сотрудникам нужно не только имитировать движения, но и издавать звуки, характерные для журавлей. Раньше Веллингтон училась кричать по-журавлиному самостоятельно, но теперь под костюмом используют плееры с записями настоящих голосов птиц.

Последний этап: обучение полету

Главная цель фонда — выпустить молодых журавлей в дикую природу. Но прежде их нужно научить летать. Человек в костюме птицы бежит по полю, машет крыльями, показывая птенцам, как правильно действовать. На видео это может выглядеть комично, но для птиц это важный и понятный урок.