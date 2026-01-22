18+
22.01.2026, 09:13

Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах на глазах у дядей-близнецов

Новости Мира

В Китае произошла необычная свадьба, ставшая настоящей сенсацией для СМИ и пользователей соцсетей. На одной церемонии объединились сразу четыре пары близнецов, что заставило гостей назвать событие «чудом» и говорить о нем как о редком семейном феномене, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: VAY/Facebook
Фото: VAY/Facebook

Судьбоносная встреча через сваху

Сестры Шан и братья Сун впервые познакомились в 2022 году при посредничестве свахи. Первоначально девушки сомневались в серьезности отношений: они считали себя слишком молодыми для брака. Однако упорство братьев и их искренние чувства растопили сомнения, и пары решили связать свои судьбы.

Двойное счастье в один день

Братья Сун приняли решение не откладывать события: оба женились на своих избранницах в один и тот же день. Свадьба обещала стать особенной и запоминающейся, но реальная неожиданность ждала гостей еще впереди.

Неожиданные гости – дяди-близнецы

Во время церемонии выяснилось, что не только молодожены, но и их родственники удивительно совпадают по генетике. Как оказалось, у обеих сестер и у обоих братьев есть дяди-близнецы. В итоге на одной свадьбе собрались четыре пары близнецов, что поразило всех присутствующих. Ведущий не смог скрыть восторга и назвал событие настоящим чудом.

Планы на Книгу рекордов Гиннесса

После столь необычного праздника молодожены выразили желание подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как семья с рекордным количеством пар близнецов. По их словам, этот день стал символом уникальности и семейного счастья, которое невозможно повторить в обычных обстоятельствах.

5
0
0
