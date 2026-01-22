18+
22.01.2026, 10:05

Daily Mail: Трамп предложит каждому жителю Гренландии по миллиону долларов

Новости Мира

Президент США Дональд Трамп вновь вызывает международный резонанс. На Всемирном экономическом форуме в Давосе, как сообщает газета Daily Mail, глава Белого дома рассматривает идею, которая может кардинально изменить судьбу северного острова: предложить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов в случае, если население проголосует за присоединение к США, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Jonathan Ernst

Миллион долларов за голос: новая дипломатическая стратегия

По информации издания, Трамп рассматривает возможность выплатить сумму в размере 57 миллиардов долларов в целом — столько потребуется, чтобы охватить всех 57 тысяч жителей острова. Предложение звучит как экономический стимул, одновременно демонстрируя решимость американской администрации расширить своё влияние в Арктике.

«Он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии по 1 миллиону долларов каждому, если они проголосуют за присоединение к США», — цитирует Daily Mail слова источников, близких к президенту.

Геополитический контекст

Гренландия является автономной территорией в составе Датского Королевства, обладая собственной администрацией и правом на внутреннее самоуправление. Несмотря на это, интерес Вашингтона к острову не нов: Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия «должна стать частью США», что вызвало бурную реакцию в Европе.

Власти Дании и Гренландии уже выразили обеспокоенность возможными попытками «покупки» территории. Официальные представители подчеркнули, что рассматривают любые такие инициативы как нарушение территориальной целостности и суверенитета, и ожидали уважительного подхода со стороны США.

Экономические и стратегические мотивы

Интерес к Гренландии не ограничивается финансовыми преференциями для местных жителей. Остров обладает богатыми природными ресурсами, включая минералы и потенциальные месторождения нефти и газа, а его географическое положение делает его стратегически важным для контроля арктических маршрутов.

Предложение Трампа можно рассматривать как попытку сочетания экономического рычага и геополитического давления, что делает ситуацию крайне чувствительной и потенциально конфликтной на международной арене.

Реакция экспертов

Международные аналитики уже оценили инициативу президента как редкий пример прямой финансовой мотивации населения другой страны для изменения её политического статуса. По их мнению, даже в случае согласия жителей, юридические и дипломатические препятствия делают реализацию такой идеи крайне сложной.

2
1
0
