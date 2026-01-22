Daily Mail: Трамп предложит каждому жителю Гренландии по миллиону долларов

Президент США Дональд Трамп вновь вызывает международный резонанс. На Всемирном экономическом форуме в Давосе, как сообщает газета Daily Mail, глава Белого дома рассматривает идею, которая может кардинально изменить судьбу северного острова: предложить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов в случае, если население проголосует за присоединение к США, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По информации издания, Трамп рассматривает возможность выплатить сумму в размере 57 миллиардов долларов в целом — столько потребуется, чтобы охватить всех 57 тысяч жителей острова. Предложение звучит как экономический стимул, одновременно демонстрируя решимость американской администрации расширить своё влияние в Арктике.
«Он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии по 1 миллиону долларов каждому, если они проголосуют за присоединение к США», — цитирует Daily Mail слова источников, близких к президенту.
Гренландия является автономной территорией в составе Датского Королевства, обладая собственной администрацией и правом на внутреннее самоуправление. Несмотря на это, интерес Вашингтона к острову не нов: Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия «должна стать частью США», что вызвало бурную реакцию в Европе.
Власти Дании и Гренландии уже выразили обеспокоенность возможными попытками «покупки» территории. Официальные представители подчеркнули, что рассматривают любые такие инициативы как нарушение территориальной целостности и суверенитета, и ожидали уважительного подхода со стороны США.
Интерес к Гренландии не ограничивается финансовыми преференциями для местных жителей. Остров обладает богатыми природными ресурсами, включая минералы и потенциальные месторождения нефти и газа, а его географическое положение делает его стратегически важным для контроля арктических маршрутов.
Предложение Трампа можно рассматривать как попытку сочетания экономического рычага и геополитического давления, что делает ситуацию крайне чувствительной и потенциально конфликтной на международной арене.
Международные аналитики уже оценили инициативу президента как редкий пример прямой финансовой мотивации населения другой страны для изменения её политического статуса. По их мнению, даже в случае согласия жителей, юридические и дипломатические препятствия делают реализацию такой идеи крайне сложной.
Комментарии0 комментарий(ев)