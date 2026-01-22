Трусы из меха начали продавать за 16 тысяч рублей

В России в продажу поступил необычный предмет гардероба, который уже успел вызвать оживлённое обсуждение в сети. Речь идёт о трусах из меха, стоимость которых достигает 16 490 рублей. О появлении товара сообщили в сервисе заказа брендовых товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, информацию подтвердили «Газете.Ru», сообщает Lada.kz.
На платформе представлены сразу несколько моделей меховых трусов от зарубежных брендов:
Martine Rose — премиальная модель из плюшевого материала, визуально и на ощупь напоминающего натуральный мех;
Picture Organic — более доступный вариант по цене 6 990 рублей.
Обе модели позиционируются как тёплый элемент зимнего гардероба, способный долго удерживать тепло в самых чувствительных зонах тела.
Самая дорогая модель — меховые трусы от Martine Rose — обойдётся покупателям почти в 16,5 тысячи рублей. Несмотря на ироничное отношение к новинке, в сервисе подчёркивают, что интерес к товару заметно вырос на фоне резкого похолодания.
Более бюджетный вариант от Picture Organic, по мнению представителей платформы, может заинтересовать тех, кто ищет нестандартную альтернативу традиционному термобелью.
Появление меховых трусов в ассортименте объясняют погодными условиями. По данным сервисов прогноза погоды, в Москве ожидаются резкие заморозки, которые продлятся до конца недели. В отдельные дни температура воздуха может опускаться до –24 градусов, что делает вопрос дополнительного утепления особенно актуальным.
В CDEK.Shopping отмечают, что товар был выведен на платформу именно в преддверии этого похолодания — как практичный, пусть и весьма необычный, ответ на зимние морозы.
На фоне обсуждения меховых трусов в медиапространстве вспомнили и рекомендации специалистов по зимнему гардеробу. Ранее дизайнер и ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров рассказал, как сохранить стиль даже в сильные морозы.
По его словам, одним из ключевых трендов этой зимы стал полусвитер с короткой молнией, который сочетает функциональность и актуальный дизайн. Такой элемент одежды, по мнению эксперта, помогает выглядеть современно, не жертвуя комфортом.
Меховые трусы, ещё недавно воспринимавшиеся как модный курьёз, неожиданно оказались в центре зимней повестки. На фоне экстремальных морозов они превращаются из предмета для шуток в обсуждаемый способ борьбы с холодом — пусть и за весьма внушительную сумму.
Комментарии1 комментарий(ев)