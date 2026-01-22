18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.01.2026, 12:19

Трусы из меха начали продавать за 16 тысяч рублей

Новости Мира 0 539

В России в продажу поступил необычный предмет гардероба, который уже успел вызвать оживлённое обсуждение в сети. Речь идёт о трусах из меха, стоимость которых достигает 16 490 рублей. О появлении товара сообщили в сервисе заказа брендовых товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, информацию подтвердили «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: cdek.shopping
Фото: cdek.shopping

Что именно продают

На платформе представлены сразу несколько моделей меховых трусов от зарубежных брендов:

  • Martine Rose — премиальная модель из плюшевого материала, визуально и на ощупь напоминающего натуральный мех;

  • Picture Organic — более доступный вариант по цене 6 990 рублей.

Обе модели позиционируются как тёплый элемент зимнего гардероба, способный долго удерживать тепло в самых чувствительных зонах тела.

Цена вопроса: от шутки до тренда

Самая дорогая модель — меховые трусы от Martine Rose — обойдётся покупателям почти в 16,5 тысячи рублей. Несмотря на ироничное отношение к новинке, в сервисе подчёркивают, что интерес к товару заметно вырос на фоне резкого похолодания.

Более бюджетный вариант от Picture Organic, по мнению представителей платформы, может заинтересовать тех, кто ищет нестандартную альтернативу традиционному термобелью.

Почему именно сейчас

Появление меховых трусов в ассортименте объясняют погодными условиями. По данным сервисов прогноза погоды, в Москве ожидаются резкие заморозки, которые продлятся до конца недели. В отдельные дни температура воздуха может опускаться до –24 градусов, что делает вопрос дополнительного утепления особенно актуальным.

В CDEK.Shopping отмечают, что товар был выведен на платформу именно в преддверии этого похолодания — как практичный, пусть и весьма необычный, ответ на зимние морозы.

Что советуют эксперты по стилю

На фоне обсуждения меховых трусов в медиапространстве вспомнили и рекомендации специалистов по зимнему гардеробу. Ранее дизайнер и ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров рассказал, как сохранить стиль даже в сильные морозы.

По его словам, одним из ключевых трендов этой зимы стал полусвитер с короткой молнией, который сочетает функциональность и актуальный дизайн. Такой элемент одежды, по мнению эксперта, помогает выглядеть современно, не жертвуя комфортом.

Итог

Меховые трусы, ещё недавно воспринимавшиеся как модный курьёз, неожиданно оказались в центре зимней повестки. На фоне экстремальных морозов они превращаются из предмета для шуток в обсуждаемый способ борьбы с холодом — пусть и за весьма внушительную сумму.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сразу капюшон к ним приладить
22.01.2026, 13:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

