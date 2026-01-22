Двухлетний мальчик потерял зрение после поцелуя со знакомым

В Великобритании произошёл шокирующий случай: двухлетний ребёнок лишился зрения на один глаз после, казалось бы, обычного поцелуя со знакомым. Об этом сообщает Unilad, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Первые тревожные симптомы: мама приняла их за инфекцию

Мишель Сайман, мать двухлетнего Джувона, впервые обратила внимание на проблемы с глазами сына, когда у него начали появляться признаки, которые она посчитала обычной глазной инфекцией.

Врач, осмотрев ребёнка, назначил стандартные антибиотики и не выразил серьёзной обеспокоенности. На этом этапе казалось, что ситуация под контролем.

Резкое ухудшение: болезнь проявила себя неожиданно

Однако через несколько дней Мишель заметила, что состояние Джувона стремительно ухудшается.

«Мы увидели, что с глазом происходит что-то совсем не то. Казалось, будто внутри глазного яблока что-то растет», — вспоминает мать.

Особую тревогу вызвало то, что ребёнок перестал ощущать боль:

«Он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув», — добавила Сайман.

Диагноз: герпетический кератит

После дополнительного обследования врачи установили у Джувона герпетический кератит — воспаление роговицы, вызванное вирусом простого герпеса.

Так как анализы родителей показали отрицательный результат, медики предположили, что вирус мог быть передан ребёнку кем-то из окружения, вероятно через поцелуй.

Последствия инфекции: необратимая потеря зрения

Несмотря на лечение, инфекцию удалось взять под контроль только спустя несколько недель. К этому моменту повреждение оказалось необратимым: ребёнок потерял зрение на один глаз.

«Герпес настолько разрушил роговицу, что глаз практически полностью утратил чувствительность. Он ничего не видел», — рассказала Мишель.

Надежда на восстановление: сложная хирургия

Сейчас семья надеется на сложную операцию — перенос нервов с ноги в глазницу, чтобы восстановить связь между глазом и мозгом. Если вмешательство окажется успешным, Джувон сможет стать кандидатом на пересадку роговицы, что даст шанс частично вернуть зрение.

Предостережение для родителей

Мишель подытожила своё потрясение:

«Я никогда не думала, что обычный поцелуй может привести к таким последствиям».

Этот случай подчёркивает важность осторожности при контактах маленьких детей с окружающими и необходимость внимательного отношения к любым изменениям в здоровье глаз.