Двухлетний мальчик потерял зрение после поцелуя со знакомым

В Великобритании произошёл шокирующий случай: двухлетний ребёнок лишился зрения на один глаз после, казалось бы, обычного поцелуя со знакомым. Об этом сообщает Unilad, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Мишель Сайман, мать двухлетнего Джувона, впервые обратила внимание на проблемы с глазами сына, когда у него начали появляться признаки, которые она посчитала обычной глазной инфекцией.
Врач, осмотрев ребёнка, назначил стандартные антибиотики и не выразил серьёзной обеспокоенности. На этом этапе казалось, что ситуация под контролем.
Однако через несколько дней Мишель заметила, что состояние Джувона стремительно ухудшается.
«Мы увидели, что с глазом происходит что-то совсем не то. Казалось, будто внутри глазного яблока что-то растет», — вспоминает мать.
Особую тревогу вызвало то, что ребёнок перестал ощущать боль:
«Он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув», — добавила Сайман.
После дополнительного обследования врачи установили у Джувона герпетический кератит — воспаление роговицы, вызванное вирусом простого герпеса.
Так как анализы родителей показали отрицательный результат, медики предположили, что вирус мог быть передан ребёнку кем-то из окружения, вероятно через поцелуй.
Несмотря на лечение, инфекцию удалось взять под контроль только спустя несколько недель. К этому моменту повреждение оказалось необратимым: ребёнок потерял зрение на один глаз.
«Герпес настолько разрушил роговицу, что глаз практически полностью утратил чувствительность. Он ничего не видел», — рассказала Мишель.
Сейчас семья надеется на сложную операцию — перенос нервов с ноги в глазницу, чтобы восстановить связь между глазом и мозгом. Если вмешательство окажется успешным, Джувон сможет стать кандидатом на пересадку роговицы, что даст шанс частично вернуть зрение.
Мишель подытожила своё потрясение:
«Я никогда не думала, что обычный поцелуй может привести к таким последствиям».
Этот случай подчёркивает важность осторожности при контактах маленьких детей с окружающими и необходимость внимательного отношения к любым изменениям в здоровье глаз.
