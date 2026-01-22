18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.01.2026, 15:35

Водный кризис в Анкаре: турецкая столица на грани засухи

Новости Мира 0 519

В Анкаре зафиксирован критический дефицит воды: водохранилища, снабжающие город, опустели почти до нуля. Ситуация вызывает тревогу не только у местных жителей, но и у властей, которые уже объявили о необходимости экстренных мер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Murad Sezer/Reuters
Фото: Murad Sezer/Reuters

Запасы воды в Анкаре на рекордно низком уровне

По данным управления водоснабжения и канализации Анкары (ASKİ), общий уровень наполнения водохранилищ столицы на 22 января 2026 года составляет всего 12,6%, а объем доступной активной воды — примерно 1,38%.

Как отмечает турецкая газета Ekonomim, такие показатели ставят водохранилища Анкары на «критическую отметку», что может привести к серьёзным перебоям в водоснабжении, если не будут приняты срочные меры.

Причины дефицита: засуха и политические конфликты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о нехватке воды в крупнейших городах страны — Анкаре, Бурсе и Стамбуле. По его словам, ситуация усугубилась «бездействием местных властей», в первую очередь оппозиционных муниципалитетов.

Кроме того, турецкие эксперты связывают критический дефицит с продолжительной засушливой погодой, которая существенно снизила уровень рек и водохранилищ.

Возможные последствия для жителей столицы

Снижение уровня воды до критических отметок может привести к:

  • ограничению подачи воды в жилых районах;

  • перебоям в работе промышленных предприятий;

  • росту цен на воду и коммунальные услуги;

  • усилению социальной напряжённости среди жителей Анкары.

Власти уже предупреждают о возможности введения графика подачи воды, чтобы избежать экстренной ситуации.

Мировой контекст: вода становится геополитическим ресурсом

Инцидент в Анкаре напоминает о глобальной проблеме: вода всё чаще становится предметом политических споров и международного внимания. Например, накануне российский президент Владимир Путин потребовал от властей Ростовской области срочно восстановить подачу воды, электричества и тепла после аварий.

События показывают, что кризис водоснабжения затрагивает не только Турцию, но и другие страны, где экстремальные погодные условия и инфраструктурные проблемы ставят под угрозу базовые потребности населения.

