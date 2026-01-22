18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 17:04

83-летней пенсионерке грозит тюрьма из-за выброшенной коробки

Новости Мира 0 1 479

В Великобритании разразился скандал: 83-летней женщине грозит тюремное заключение за то, что она якобы оставила на улице картонную коробку. Об этом сообщает Daily Mail, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mandy Cherundolo/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Mandy Cherundolo/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка уверена, что действовала правильно

Кэролайн Райт, бабушка четверых внуков из города Рединг, утверждает, что она утилизировала картонную коробку в пункте приёма вторсырья. Женщина считает, что соблюдала все правила, и не могла предположить, что столкнется с уголовным преследованием.

Тем не менее, несколько дней спустя она получила официальное уведомление от городского совета, в котором сообщалось о возможной уголовной ответственности за «незаконный выброс мусора».

Коробка оказалась на земле

Согласно документам и фотографии, приложенной к письму, коробка с адресом бывшей медсестры оказалась на земле, а не в одном из переполненных контейнеров для отходов. Именно это стало основанием для штрафа.

Пенсионерка настаивает, что коробка была выброшена в контейнер и что обвинения против неё необоснованны.

Последствия для здоровья и эмоционального состояния

Ситуация сильно повлияла на здоровье Кэролайн. Она признается, что чувствует себя разбитой и «не хочет жить дальше» из-за обвинений.

Её дочь, Кэтрин, рассказывает:

«Моя мама постоянно говорит, что больше не хочет жить. Она просто смотрит в стены, плачет. Её здоровье сильно ухудшилось с тех пор, как все это произошло. Она никогда ничего плохого не делала. Я считаю ужасным, что они выбрали эту бедную женщину в качестве мишени в её возрасте».

Штраф и судебная перспектива

Местные власти не планируют прощать ошибку пожилой женщины. Ей грозит £600 штрафа, который необходимо оплатить в течение нескольких дней. Если этого не произойдет, городская администрация намерена подать на неё в суд.

В ответ на ситуацию Кэтрин запустила сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы собрать необходимую сумму для погашения штрафа и защитить мать от возможного наказания.

Резонанс истории

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в Великобритании. Многие жители выражают возмущение, что 83-летнюю пенсионерку могут привлечь к уголовной ответственности за выброс одной картонной коробки, и обсуждают чрезмерность мер местных властей по отношению к пожилым людям.

1
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь