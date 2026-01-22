83-летней пенсионерке грозит тюрьма из-за выброшенной коробки

В Великобритании разразился скандал: 83-летней женщине грозит тюремное заключение за то, что она якобы оставила на улице картонную коробку. Об этом сообщает Daily Mail, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Кэролайн Райт, бабушка четверых внуков из города Рединг, утверждает, что она утилизировала картонную коробку в пункте приёма вторсырья. Женщина считает, что соблюдала все правила, и не могла предположить, что столкнется с уголовным преследованием.
Тем не менее, несколько дней спустя она получила официальное уведомление от городского совета, в котором сообщалось о возможной уголовной ответственности за «незаконный выброс мусора».
Согласно документам и фотографии, приложенной к письму, коробка с адресом бывшей медсестры оказалась на земле, а не в одном из переполненных контейнеров для отходов. Именно это стало основанием для штрафа.
Пенсионерка настаивает, что коробка была выброшена в контейнер и что обвинения против неё необоснованны.
Ситуация сильно повлияла на здоровье Кэролайн. Она признается, что чувствует себя разбитой и «не хочет жить дальше» из-за обвинений.
Её дочь, Кэтрин, рассказывает:
«Моя мама постоянно говорит, что больше не хочет жить. Она просто смотрит в стены, плачет. Её здоровье сильно ухудшилось с тех пор, как все это произошло. Она никогда ничего плохого не делала. Я считаю ужасным, что они выбрали эту бедную женщину в качестве мишени в её возрасте».
Местные власти не планируют прощать ошибку пожилой женщины. Ей грозит £600 штрафа, который необходимо оплатить в течение нескольких дней. Если этого не произойдет, городская администрация намерена подать на неё в суд.
В ответ на ситуацию Кэтрин запустила сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы собрать необходимую сумму для погашения штрафа и защитить мать от возможного наказания.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в Великобритании. Многие жители выражают возмущение, что 83-летнюю пенсионерку могут привлечь к уголовной ответственности за выброс одной картонной коробки, и обсуждают чрезмерность мер местных властей по отношению к пожилым людям.
