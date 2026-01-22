83-летней пенсионерке грозит тюрьма из-за выброшенной коробки

В Великобритании разразился скандал: 83-летней женщине грозит тюремное заключение за то, что она якобы оставила на улице картонную коробку. Об этом сообщает Daily Mail , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mandy Cherundolo/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка уверена, что действовала правильно

Кэролайн Райт, бабушка четверых внуков из города Рединг, утверждает, что она утилизировала картонную коробку в пункте приёма вторсырья. Женщина считает, что соблюдала все правила, и не могла предположить, что столкнется с уголовным преследованием.

Тем не менее, несколько дней спустя она получила официальное уведомление от городского совета, в котором сообщалось о возможной уголовной ответственности за «незаконный выброс мусора».

Коробка оказалась на земле

Согласно документам и фотографии, приложенной к письму, коробка с адресом бывшей медсестры оказалась на земле, а не в одном из переполненных контейнеров для отходов. Именно это стало основанием для штрафа.

Пенсионерка настаивает, что коробка была выброшена в контейнер и что обвинения против неё необоснованны.

Последствия для здоровья и эмоционального состояния

Ситуация сильно повлияла на здоровье Кэролайн. Она признается, что чувствует себя разбитой и «не хочет жить дальше» из-за обвинений.

Её дочь, Кэтрин, рассказывает:

«Моя мама постоянно говорит, что больше не хочет жить. Она просто смотрит в стены, плачет. Её здоровье сильно ухудшилось с тех пор, как все это произошло. Она никогда ничего плохого не делала. Я считаю ужасным, что они выбрали эту бедную женщину в качестве мишени в её возрасте».

Штраф и судебная перспектива

Местные власти не планируют прощать ошибку пожилой женщины. Ей грозит £600 штрафа, который необходимо оплатить в течение нескольких дней. Если этого не произойдет, городская администрация намерена подать на неё в суд.

В ответ на ситуацию Кэтрин запустила сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы собрать необходимую сумму для погашения штрафа и защитить мать от возможного наказания.

Резонанс истории

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в Великобритании. Многие жители выражают возмущение, что 83-летнюю пенсионерку могут привлечь к уголовной ответственности за выброс одной картонной коробки, и обсуждают чрезмерность мер местных властей по отношению к пожилым людям.