Пьяный житель Астрахани залез в канализационный люк и оставил без воды 22 тысячи человек

В Астрахани местный житель устроил масштабный хаос, оставив без водоснабжения более 22 тысяч человек. Инцидент произошёл из-за пьяной выходки 24-летнего мужчины, сообщает Lada.kz со ссылкой на AstrakhanPost.

Фото: Shutterstock

Как всё началось: шалость, которая стала катастрофой

По данным правоохранительных органов, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения забрался в канализационный колодец. Там он самостоятельно перекрыл запорные устройства напорного коллектора.

Эта непродуманная акция привела к мощному гидравлическому удару, который вызвал разрыв труб системы водоснабжения.

Последствия для жителей и района

В результате аварии:

Более 22 тысяч жителей остались без воды на целых 13 часов.

Улицы микрорайона оказались затоплены сточными водами, что создало санитарную и бытовую угрозу для жителей.

Ситуация вызвала серьёзное недовольство среди местных жителей, которым пришлось обходиться без воды на протяжении более полусуток.

Реакция властей и уголовное дело

Пьяного хулигана задержали, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание:

4 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Обязательство возместить ущерб водоканалу на сумму 494 тысячи рублей.

Правоохранительные органы подчеркнули, что инцидент является примером того, как безрассудное поведение одного человека может иметь серьёзные последствия для тысяч людей.

Итог: шокирующая цена шалости

Пьяная выходка одного человека превратилась в масштабный коммунальный кризис для целого района Астрахани. Этот случай стал наглядным примером того, что лёгкомысленное поведение может иметь последствия не только для нарушителя закона, но и для целого города.