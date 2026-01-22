18+
22.01.2026, 18:41

Пьяный житель Астрахани залез в канализационный люк и оставил без воды 22 тысячи человек

Новости Мира 0 490

В Астрахани местный житель устроил масштабный хаос, оставив без водоснабжения более 22 тысяч человек. Инцидент произошёл из-за пьяной выходки 24-летнего мужчины, сообщает Lada.kz со ссылкой на AstrakhanPost.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как всё началось: шалость, которая стала катастрофой

По данным правоохранительных органов, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения забрался в канализационный колодец. Там он самостоятельно перекрыл запорные устройства напорного коллектора.

Эта непродуманная акция привела к мощному гидравлическому удару, который вызвал разрыв труб системы водоснабжения.

Последствия для жителей и района

В результате аварии:

  • Более 22 тысяч жителей остались без воды на целых 13 часов.

  • Улицы микрорайона оказались затоплены сточными водами, что создало санитарную и бытовую угрозу для жителей.

Ситуация вызвала серьёзное недовольство среди местных жителей, которым пришлось обходиться без воды на протяжении более полусуток.

Реакция властей и уголовное дело

Пьяного хулигана задержали, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание:

  • 4 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

  • Обязательство возместить ущерб водоканалу на сумму 494 тысячи рублей.

Правоохранительные органы подчеркнули, что инцидент является примером того, как безрассудное поведение одного человека может иметь серьёзные последствия для тысяч людей.

Итог: шокирующая цена шалости

Пьяная выходка одного человека превратилась в масштабный коммунальный кризис для целого района Астрахани. Этот случай стал наглядным примером того, что лёгкомысленное поведение может иметь последствия не только для нарушителя закона, но и для целого города.

2
2
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
