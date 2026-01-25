Миграционная служба США застрелила еще одного американца: федеральная операция закончилась смертью

В США разгорается новый скандал вокруг действий миграционных и федеральных служб. В Миннеаполисе в ходе утренней операции федеральные агенты застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти — дипломированного медбрата и сотрудника системы здравоохранения, оказывавшей помощь ветеранам. Инцидент вызвал резонанс на уровне властей штата, города и общественных организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Fox News .

Кадр из видео

Что известно о погибшем

По информации городских властей и американских СМИ, Алекс Претти был постоянным жителем Миннеаполиса и не имел криминального прошлого. Единственные правонарушения, фигурировавшие в его биографии, касались нарушений правил дорожного движения. Он работал в системе медицинского обслуживания ветеранов и имел профессиональное медицинское образование.

Обстоятельства стрельбы

Стрельба произошла утром на пересечении Вест-26-й улицы и Николет-авеню. Очевидцы сообщают, что федеральные агенты проводили операцию в жилом районе. Вскоре после этого произошел силовой контакт с Претти, закончившийся применением огнестрельного оружия.

В социальных сетях быстро распространились видеозаписи инцидента. На кадрах видно, как сотрудники федеральных служб применяют перцовый аэрозоль, после чего валят мужчину на землю. Его окружают несколько агентов, и спустя мгновения раздаются выстрелы. Ряд независимых экспертов, изучивших видео, предполагают, что оружие, о котором позже заявили власти, могло быть изъято у Претти еще до начала стрельбы.

Версия федеральных структур

Министерство внутренней безопасности США заявило, что к агентам якобы приблизился человек, вооруженный 9-мм полуавтоматическим пистолетом. По официальной версии, он оказал сопротивление при попытке разоружения, что и привело к применению смертельной силы.

Позиция семьи погибшего

Родители Алекса Претти категорически отвергли заявления федеральных ведомств, назвав их ложью. В официальном обращении семьи подчеркивается, что в момент нападения он не держал оружия в руках.

По словам родственников, на видеозаписях отчетливо видно, что в правой руке Претти находился телефон, а левая рука была поднята вверх и оставалась пустой. Семья утверждает, что действия агентов не имели оправдания и требуют независимого расследования.

Реакция полиции и местных властей

Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О’Хара подтвердил, что Алекс Претти являлся законным владельцем оружия и имел разрешение на его ношение, что допускается законодательством штата Миннесота. При этом он подчеркнул, что даже при наличии разрешения федеральные структуры обязаны действовать с максимальной сдержанностью и ответственностью.

О’Хара публично призвал федеральные агентства проявлять дисциплину, гуманность и честность при проведении операций в городских районах.

Жесткая позиция губернатора и мэра

Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал произошедшее отвратительным и потребовал немедленно вывести федеральных агентов из штата. Он также заявил о необходимости передать расследование на уровень штата, подчеркнув недопустимость подобного применения силы.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил о намерении добиваться судебного запрета на продолжение операции федеральных служб в городе. Кроме того, он запросил помощь Национальной гвардии для обеспечения общественного порядка и предотвращения дальнейшей эскалации.

Протесты и беспорядки

Стрельба вызвала массовые акции протеста. Жители Миннеаполиса вышли на улицы, требуя ответственности за гибель Претти. В ходе разгона демонстраций федеральные агенты, по сообщениям очевидцев, применяли химические раздражающие вещества.

Городские власти призвали население сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия, однако напряженность в городе сохраняется.

Не первый смертельный инцидент за месяц

Этот случай стал уже вторым эпизодом смертельной стрельбы с участием федеральных агентов в Миннеаполисе за последний месяц. Ранее при схожих обстоятельствах погибла 37-летняя Рене Гуд, что усилило общественное недоверие к действиям федеральных структур и спровоцировало требования масштабного пересмотра их полномочий.