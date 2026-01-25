18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 15:16

Два — норма, три — опасно: тайная угроза бананов для здоровья

Новости Мира 0 348

Многие привыкли считать банан безопасным и даже «полезным» перекусом, который можно есть без ограничений. Но диетологи всё чаще предупреждают: за сладким вкусом скрывается значительная нагрузка на организм, особенно для поджелудочной железы, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему банан — это не просто фрукт

Банан — один из самых сахаристых фруктов. В среднем плод содержит 14–16 граммов сахара, а это почти как небольшая порция сладостей. Организм воспринимает банан практически как быстрые углеводы: сахар быстро всасывается в кровь, вызывая резкий скачок глюкозы.

Для поджелудочной железы это сигнал к выбросу инсулина, чтобы стабилизировать уровень сахара. Если подобные «скачки» происходят регулярно, нагрузка становится хронической и может привести к нарушениям обмена веществ.

Скрытый сахарный удар: сколько бананов безопасно

Исследования показывают, что два банана в день считаются безопасной нормой для здорового человека. Всё, что выше, — потенциальный «сахарный удар».

Особую осторожность должны проявлять люди с инсулинорезистентностью, диабетом или стремящиеся похудеть. Их организм хуже справляется с быстрыми углеводами, а избыток сахара может быстро сказаться на здоровье.

Чем бананы всё-таки полезны

Не стоит полностью отказываться от бананов. Они содержат калий, клетчатку и другие важные микроэлементы. Однако эти плюсы не снижают опасность чрезмерного потребления: три или четыре плода в день повышают уровень сахара так же, как съеденная сладкая выпечка.

Зрелость банана играет ключевую роль: чем мягче плод, тем выше гликемическая нагрузка. Поэтому тем, кто следит за весом или уровнем сахара, лучше выбирать слегка зелёные бананы.

Как есть бананы безопасно

Диетологи рекомендуют сочетать бананы с белком или орехами — это замедляет усвоение сахара и снижает нагрузку на поджелудочную. Но даже при таких хитростях превышать норму всё равно не стоит.

Многие удивляются, почему не удаётся похудеть, несмотря на «правильное» питание. Бананы могут быть скрытой причиной, если их съедают больше двух в день.

Итог

Бананы — полезный фрукт, но только в умеренных количествах. Два плода в день — предел для здорового человека. Всё, что выше, превращается в невидимую угрозу для поджелудочной и может осложнить контроль веса и уровня сахара.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь