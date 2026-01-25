Названы самые опасные часы для жизни

Эксперты рассказали, в какие часы организм человека оказывается наиболее беззащитным — и это вовсе не полночь, как принято считать, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

На протяжении веков ночь ассоциировалась у людей со страхом и опасностью. Темнота, посторонние звуки, тревожные сны усиливают ощущение угрозы. Однако современные исследования показывают: самые серьезные риски для жизни подстерегают человека вовсе не ночью, а в утренние часы.

Утро — пиковое время для инфарктов и инсультов

По данным экспертов Американской кардиологической ассоциации, максимальный риск сердечно-сосудистых катастроф приходится на период с 6 до 12 часов дня. Именно в это время фиксируется 60–70 процентов всех инфарктов миокарда, а также значительная часть инсультов.

Кардиологи объясняют это особенностями работы организма после ночного сна. Пока человек спит, давление снижается, кровоток замедляется, а кровь становится более вязкой. Одновременно в организме накапливаются гормоны стресса.

Опасный «рывок» после пробуждения

После пробуждения организм резко переходит из режима покоя в активную фазу. Сосуды сужаются, учащается пульс, возрастает нагрузка на сердце. Такой резкий переход создает идеальные условия для сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.

По оценкам специалистов, риск внезапной сердечной смерти утром в 2–3 раза выше, чем в любое другое время суток. Аналогичная закономерность наблюдается и при инсультах.

Ночь: меньше инфарктов, больше внешних угроз

Несмотря на распространенное мнение, ночные часы реже становятся временем сосудистых катастроф. При этом основную опасность ночью представляют не болезни, а внешние факторы — дорожно-транспортные происшествия и преступления.

Однако, как отмечают эксперты, смертность от ночных аварий и криминальных инцидентов в целом ниже, чем от утренних инфарктов и инсультов.

Вечерние часы: риск конфликтов и перегрузки

Вечером уровень смертности уступает утреннему периоду, но и это время нельзя назвать полностью безопасным. Именно вечером чаще фиксируются случаи бытовых конфликтов, драк, отравлений, а также аварий, связанных с усталостью и дорожными заторами.

Накопленная за день физическая и эмоциональная нагрузка делает организм менее устойчивым к стрессу и внешним раздражителям.

«Час дьявола»: самое слабое состояние организма

Отдельного внимания заслуживает промежуток между 3 и 6 часами утра, который нередко называют «часом дьявола». В этот период жизненные показатели достигают минимума: снижаются давление, температура тела и активность иммунной системы.

Организм все еще находится в состоянии глубокой «спячки», но именно в это время возрастает риск обострения хронических заболеваний и скрытых патологий.

Вывод ученых

Хотя ночь традиционно воспринимается как самое опасное время суток, медицинская статистика говорит об обратном. Главная угроза для жизни человека скрывается в утренние часы, когда организм испытывает резкую физиологическую перестройку после сна.