25.01.2026, 19:26

Обезглавленное тело гражданки Узбекистана нашли в мусорном контейнере в Стамбуле

Новости Мира 0 377

В центральной части Стамбула было обнаружено тело гражданки Узбекистана, погибшей при обстоятельствах, указывающих на совершение особо тяжкого преступления. Инцидент произошёл 24 января на улице Куюлубаг, расположенной в одном из оживлённых районов города, сообщает Lada.kz со ссылкой на upl.uz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сообщение поступило от местного жителя

Как сообщают турецкие СМИ, около 19:40 один из жителей района заметил подозрительный свёрток в мусорном контейнере и незамедлительно уведомил правоохранительные органы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Личность погибшей установили по отпечаткам пальцев

Тело женщины находилось в контейнере и было тщательно упаковано. В ходе первичных следственных действий эксперты установили, что погибшая стала жертвой насильственного преступления. Личность женщины удалось установить с помощью дактилоскопической экспертизы — ею оказалась гражданка Узбекистана примерно 36 лет.

Район оцепили, начато масштабное расследование

После обнаружения тела территория вокруг места происшествия была оцеплена. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости, и приступила к активным оперативно-розыскным мероприятиям. Неподалёку были найдены два чемодана, которые, по предварительным данным, могли принадлежать погибшей и представляют интерес для следствия.

Консульство Узбекистана подтвердило гибель гражданки

Генеральное консульство Республики Узбекистан в Стамбуле официально подтвердило факт гибели своей гражданки. Уточняется, что трагедия произошла в районе Шишли. Дипломатическое представительство с самого начала находится в контакте с турецкими правоохранительными органами.

Задержаны подозреваемые — граждане Узбекистана

В рамках расследования по данному делу были задержаны двое граждан Узбекистана. По информации следствия, их арестовали при попытке покинуть территорию Турции авиарейсом в направлении Грузии. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Поддержка семье и особый контроль дела

Генеральное консульство Узбекистана поддерживает постоянную связь с родственниками погибшей и оказывает им всю необходимую консульско-правовую помощь. Ход расследования взят на особый контроль, а дополнительные подробности будут обнародованы по мере поступления официальной информации от следственных органов.

