«Выбрала семью»: продюсер заявил об уходе Елены Ваенги со сцены

Известная российская певица Елена Ваенга приняла решение отказаться от концертной деятельности, отдавая предпочтение личной жизни и семье. Об этом заявили представители музыкальной индустрии, отметив, что официального объявления о завершении карьеры артистка не делала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что выбор Ваенгой связан с желанием посвятить себя роли жены и матери, отказавшись от активного участия в шоу-бизнесе.
«Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! — отметил продюсер. — Да, она не делала публичного заявления о завершении карьеры или уходе со сцены, но уже приняла решение посвятить себя личной жизни».
По словам Дворцова, певица постепенно исчезает с публичного пространства, стараясь чаще находиться в кругу семьи и ограничивая участие в светских и музыкальных мероприятиях.
Эксперт отметил, что уход Ваенги со сцены совпал с изменениями в её карьере. Слава артистки постепенно угасала на фоне отсутствия новых хитов и участия в крупных проектах.
«Работать над карьерой готов не каждый артист, — пояснил Дворцов. — Многое зависит и от активности агента, который направляет певицу по тому или иному пути. Именно агент формирует репутацию звезды, в том числе через определенные медийные вбросы».
Таким образом, уход с публики оказался сочетанием личного выбора и объективных изменений в музыкальной индустрии.
По мнению Дворцова, длительный перерыв в карьере создаёт серьёзные препятствия для возвращения на сцену. «Время показало, что Елена Ваенга не прошла проверку временем, и вряд ли сможет вернуться на сцену после столь долгого отсутствия», — заключил продюсер.
Интересно, что несмотря на уход со сцены, Ваенга остаётся востребованной у зрителей. В начале 2026 года её популярность сравнивали с такими звёздами, как Дима Билан и Филипп Киркоров. Отмечалось, что на сольный концерт певицы 31 января в Кремлёвском дворце билеты были практически распроданы ещё в ноябре 2025 года.
Это демонстрирует, что любовь публики к Елене Ваенге сохраняется, даже если она временно сосредоточилась на личной жизни.
Комментарии0 комментарий(ев)