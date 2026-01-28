18+
28.01.2026, 13:30

«Выбрала семью»: продюсер заявил об уходе Елены Ваенги со сцены

Новости Мира

Известная российская певица Елена Ваенга приняла решение отказаться от концертной деятельности, отдавая предпочтение личной жизни и семье. Об этом заявили представители музыкальной индустрии, отметив, что официального объявления о завершении карьеры артистка не делала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что выбор Ваенгой связан с желанием посвятить себя роли жены и матери, отказавшись от активного участия в шоу-бизнесе.

Решение без официального объявления

«Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! — отметил продюсер. — Да, она не делала публичного заявления о завершении карьеры или уходе со сцены, но уже приняла решение посвятить себя личной жизни».

По словам Дворцова, певица постепенно исчезает с публичного пространства, стараясь чаще находиться в кругу семьи и ограничивая участие в светских и музыкальных мероприятиях.

Причины ухода: усталость от сцены и спад популярности

Эксперт отметил, что уход Ваенги со сцены совпал с изменениями в её карьере. Слава артистки постепенно угасала на фоне отсутствия новых хитов и участия в крупных проектах.

«Работать над карьерой готов не каждый артист, — пояснил Дворцов. — Многое зависит и от активности агента, который направляет певицу по тому или иному пути. Именно агент формирует репутацию звезды, в том числе через определенные медийные вбросы».

Таким образом, уход с публики оказался сочетанием личного выбора и объективных изменений в музыкальной индустрии.

Будущее на сцене: сомнения эксперта

По мнению Дворцова, длительный перерыв в карьере создаёт серьёзные препятствия для возвращения на сцену. «Время показало, что Елена Ваенга не прошла проверку временем, и вряд ли сможет вернуться на сцену после столь долгого отсутствия», — заключил продюсер.

Популярность в начале 2026 года

Интересно, что несмотря на уход со сцены, Ваенга остаётся востребованной у зрителей. В начале 2026 года её популярность сравнивали с такими звёздами, как Дима Билан и Филипп Киркоров. Отмечалось, что на сольный концерт певицы 31 января в Кремлёвском дворце билеты были практически распроданы ещё в ноябре 2025 года.

Это демонстрирует, что любовь публики к Елене Ваенге сохраняется, даже если она временно сосредоточилась на личной жизни.

