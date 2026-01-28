Смартфон Samsung начал разрывать штаны владельцев

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra стал источником неожиданных проблем для своих владельцев. Как сообщает профильное издание SamMobile, острые углы корпуса телефона способны повреждать одежду, создавая дыры в штанах, джинсах и брюках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: sammobile

Журналисты отмечают, что жалобы пользователей распространяются в социальных сетях и на специализированных форумах, где владельцы делятся фотографиями и описаниями инцидентов.

Примеры повреждений от Galaxy S24 Ultra

Мелкие и крупные дыры : пользователи сообщают о различных повреждениях — от маленьких прорезов в карманах до крупных отверстий в тканях.

Проверенные случаи : пользователь под ником WorkaholicDavid опубликовал фото, на котором видно, как телефон прорезал карман его джинсов.

Регулярные инциденты : другой владелец под ником NunoTT_ рассказал на Reddit, что за три месяца Galaxy S24 Ultra повредил две пары брюк .

Планы смены устройства: пользовательница madmaus81 также столкнулась с проблемой и отметила, что собирается перейти на смартфон с более гладкими краями, чтобы избежать повреждений одежды.

Проблемы с эргономикой

Помимо повреждений одежды, острые углы Galaxy S24 Ultra создают неудобства при удержании телефона в руке. Журналисты подчеркивают, что это делает использование устройства менее комфортным, особенно при длительном использовании.

Сравнение с новыми моделями

Для решения подобных проблем компания Samsung изменила конструкцию в следующих моделях. Так, более новый Galaxy S25 Ultra получил округлые углы, что должно снизить риск повреждения одежды и повысить комфорт при удержании устройства.