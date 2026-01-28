18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.01.2026, 14:26

Смартфон Samsung начал разрывать штаны владельцев

Новости Мира 0 585

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra стал источником неожиданных проблем для своих владельцев. Как сообщает профильное издание SamMobile, острые углы корпуса телефона способны повреждать одежду, создавая дыры в штанах, джинсах и брюках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: sammobile
Фото: sammobile

Журналисты отмечают, что жалобы пользователей распространяются в социальных сетях и на специализированных форумах, где владельцы делятся фотографиями и описаниями инцидентов.

Примеры повреждений от Galaxy S24 Ultra

  • Мелкие и крупные дыры: пользователи сообщают о различных повреждениях — от маленьких прорезов в карманах до крупных отверстий в тканях.

  • Проверенные случаи: пользователь под ником WorkaholicDavid опубликовал фото, на котором видно, как телефон прорезал карман его джинсов.

  • Регулярные инциденты: другой владелец под ником NunoTT_ рассказал на Reddit, что за три месяца Galaxy S24 Ultra повредил две пары брюк.

  • Планы смены устройства: пользовательница madmaus81 также столкнулась с проблемой и отметила, что собирается перейти на смартфон с более гладкими краями, чтобы избежать повреждений одежды.

Проблемы с эргономикой

Помимо повреждений одежды, острые углы Galaxy S24 Ultra создают неудобства при удержании телефона в руке. Журналисты подчеркивают, что это делает использование устройства менее комфортным, особенно при длительном использовании.

Сравнение с новыми моделями

Для решения подобных проблем компания Samsung изменила конструкцию в следующих моделях. Так, более новый Galaxy S25 Ultra получил округлые углы, что должно снизить риск повреждения одежды и повысить комфорт при удержании устройства.

