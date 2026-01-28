18+
28.01.2026, 16:09

«Квартира дьявола»: почему жильё с номером 666 продаётся дешевле

Новости Мира

Риелторы и эксперты давно заметили необычное явление на рынке недвижимости: квартиры с номером 666 часто продаются медленнее и дешевле аналогичных вариантов. Даже если объект полностью соответствует современным стандартам и расположен в привлекательном районе, потенциальные покупатели склонны его обходить стороной, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

«Эффект числа» в недвижимости

На рынке это явление получило название «эффект числа». Специалисты стараются объяснять его рационально, но на деле влияние суеверий оказывается сильнее логики:

  • Число 666 веками связано с мистикой и религиозными представлениями о «зле».

  • Оно часто встречается в фильмах ужасов, городских легендах и популярных рассказах.

  • Невольно формируется ассоциация с опасностью и неприятными событиями.

Психологи отмечают, что даже самые прагматичные покупатели испытывают лёгкое беспокойство при виде «дьявольского» номера. Это внутреннее напряжение часто влияет на решение сильнее, чем такие объективные факторы, как площадь квартиры или вид из окна.

Как это отражается на ценах

Риелторы подтверждают: квартиры с номером 666 продаются медленнее, и для ускорения сделки собственники вынуждены снижать цену. Характерные особенности ситуации:

  • Скидка: может достигать 5–10% от рыночной стоимости, что в крупных городах превращается в значительную сумму.

  • Скорость продажи: даже при снижении цены объекты иногда остаются на рынке дольше обычного.

Важно подчеркнуть, что страх перед числом не связан с качеством жилья или техническим состоянием дома — это исключительно культурный и психологический феномен.

Мировая практика и подходы девелоперов

В некоторых странах подобные номера вообще избегают при проектировании:

  • Этажи и квартиры с «неудачными» числами пропускают, чтобы не отпугивать покупателей.

  • Подобная практика позволяет минимизировать психологические барьеры при продаже жилья.

В России такие меры применяются редко, поэтому квартиры с номером 666 продолжают появляться. Каждый раз реакция рынка повторяется: покупатели настороженно относятся к «дьявольскому» номеру.

Психологический аспект покупки жилья

Психологи объясняют поведение покупателей особенностями человеческого восприятия:

  • Люди склонны искать знаки там, где их нет, особенно когда речь идёт о крупных покупках, связанных с будущей жизнью.

  • Для многих жильё — это не просто стены, а пространство безопасности. Любое тревожное ощущение может стать поводом отказаться от объекта.

Риелторы советуют ориентироваться на факты, а не на цифры, хотя убедить людей в этом порой сложно.

Кому выгодны такие квартиры

Интересно, что часть покупателей рассматривает число 666 как возможность сэкономить:

  • Они не видят в нём угрозы и пользуются ситуацией для покупки жилья по более низкой цене.

  • Качество квартир с «дьявольским» номером ничем не отличается от соседних объектов.

Эксперты прогнозируют, что мистический ореол вокруг числа 666 сохранится надолго — настолько глубоко он укоренился в массовом сознании.

Тем не менее для людей, не склонных к суевериям, такие квартиры могут стать выгодной покупкой: цена ниже, а условия жилья остаются на высоком уровне.

Вывод

Магия чисел работает только тогда, когда в неё верят. Если отбросить страхи и сосредоточиться на объективных характеристиках жилья, квартира с номером 666 может стать отличным вариантом по привлекательной стоимости.

