Козловского вычеркнули из «серых списков» после съемок в фильме Учителя

Имя Данилы Козловского больше не фигурирует в так называемых «серых списках», сообщает кинокритик Александр Голубчиков в интервью «Газете.Ru» . По его словам, появление актера в новых проектах началось после его съемок у известного режиссера Алексея Учителя, передает Lada.kz.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»

Новый этап карьеры после сотрудничества с Учителем

Голубчиков отмечает, что в 2026 году Козловский примет участие сразу в нескольких новых фильмах, что, по мнению критика, подтверждает снятие ограничений на его съемки.

«Данила выпал из «серых списков». Это очевидно, потому что на осенних питчингах в «Фонде кино» или в Минкультуры были проекты с его участием, и они получили поддержку. Там был, во-первых, фильм Алексея Учителя про Шостаковича, и у Козловского в нем небольшая роль. Сразу после этого анонса в течение недели или двух вышло еще 2-3 анонса про его новые проекты. Это не может не радовать, потому что Даня хороший актер, и было как-то даже тоскливо без него на больших и малых экранах», — рассказал кинокритик.

Таким образом, участие Козловского в фильме Учителя стало, по сути, «отправной точкой» его возвращения в кинематограф, а последующие анонсы новых ролей закрепили этот тренд.

Восстановление репутации и значение для отечественного кино

Александр Голубчиков признался, что точных деталей о том, как Козловскому удалось восстановить свою репутацию, ему неизвестно. Тем не менее он подчеркнул, что актер по-прежнему крайне востребован на российской сцене и в кино.

«Честно говоря, не знаю, кто ему помог. Мало ли доброжелателей и недоброжелателей? В любом случае скажем спасибо этому хорошему человеку, что поспособствовал. Все-таки Даня получал государственные награды, и его заслуги перед отечественным кинематографом неоспоримы», – заявил кинокритик Голубчиков.

Путь к возвращению: три года паузы

Данила Козловский попал под «отмену» в 2022 году. Причиной стали его поездки в США, после чего актер лишился участия в спектаклях и ролях в кино. Возвращение на сцену произошло только спустя три года: Козловский представил в Москве спектакль «Frank», который теперь гастролирует по городам страны.

Таким образом, 2026 год становится для актера периодом активного возрождения карьеры, когда зрители снова смогут видеть его как на театральных подмостках, так и на больших экранах.