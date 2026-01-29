18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 20:11

Козловского вычеркнули из «серых списков» после съемок в фильме Учителя

Новости Мира 0 773

Имя Данилы Козловского больше не фигурирует в так называемых «серых списках», сообщает кинокритик Александр Голубчиков в интервью «Газете.Ru». По его словам, появление актера в новых проектах началось после его съемок у известного режиссера Алексея Учителя, передает Lada.kz. 

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»

Новый этап карьеры после сотрудничества с Учителем

Голубчиков отмечает, что в 2026 году Козловский примет участие сразу в нескольких новых фильмах, что, по мнению критика, подтверждает снятие ограничений на его съемки.

«Данила выпал из «серых списков». Это очевидно, потому что на осенних питчингах в «Фонде кино» или в Минкультуры были проекты с его участием, и они получили поддержку. Там был, во-первых, фильм Алексея Учителя про Шостаковича, и у Козловского в нем небольшая роль. Сразу после этого анонса в течение недели или двух вышло еще 2-3 анонса про его новые проекты. Это не может не радовать, потому что Даня хороший актер, и было как-то даже тоскливо без него на больших и малых экранах», — рассказал кинокритик.

Таким образом, участие Козловского в фильме Учителя стало, по сути, «отправной точкой» его возвращения в кинематограф, а последующие анонсы новых ролей закрепили этот тренд.

Восстановление репутации и значение для отечественного кино

Александр Голубчиков признался, что точных деталей о том, как Козловскому удалось восстановить свою репутацию, ему неизвестно. Тем не менее он подчеркнул, что актер по-прежнему крайне востребован на российской сцене и в кино.

«Честно говоря, не знаю, кто ему помог. Мало ли доброжелателей и недоброжелателей? В любом случае скажем спасибо этому хорошему человеку, что поспособствовал. Все-таки Даня получал государственные награды, и его заслуги перед отечественным кинематографом неоспоримы», – заявил кинокритик Голубчиков.

Путь к возвращению: три года паузы

Данила Козловский попал под «отмену» в 2022 году. Причиной стали его поездки в США, после чего актер лишился участия в спектаклях и ролях в кино. Возвращение на сцену произошло только спустя три года: Козловский представил в Москве спектакль «Frank», который теперь гастролирует по городам страны.

Таким образом, 2026 год становится для актера периодом активного возрождения карьеры, когда зрители снова смогут видеть его как на театральных подмостках, так и на больших экранах.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь