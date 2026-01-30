18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.01.2026, 07:23

Платформа YouTube неожиданно удалила несколько самых популярных каналов

Новости Мира

Как сообщает The Verge со ссылкой на сервис Kapwing, среди исчезнувших оказался крупнейший канал такого формата — CuentosFacianantes. На момент удаления он насчитывал более 5,9 млн подписчиков и собрал свыше 1,2 млрд просмотров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg
Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg

CuentosFacianantes и другие лидеры: низкокачественный ИИ-контент под ударом

По данным Kapwing, в ноябре 2025 года CuentosFacianantes считался самым популярным каналом с ИИ-контентом. Он регулярно публиковал видео низкого качества на тему Dragon Ball, что, по мнению экспертов, могло влиять на качество пользовательского опыта.

Вместе с ним стал недоступен канал Imperio de Jesus, который занимал второе место в рейтинге и имел более 5,8 млн подписчиков.

Масштаб удаления: десятки каналов исчезли с платформы

Кроме двух лидеров, еще 16 каналов из списка Kapwing либо были полностью удалены, либо лишились всего контента. Среди них:

  • Heroes de Fantasia

  • Adhamali-0

  • Roupa25

Канал Super Cat League формально остался на платформе, однако все видео с него исчезли. Все упомянутые каналы имели аудиторию более 2 млн подписчиков, что делает ситуацию особенно заметной.

Неясность причин и официальная позиция YouTube

На данный момент не известно, были ли эти каналы удалены непосредственно YouTube, и когда именно это произошло. The Verge обратилась за комментариями к компании, но официального ответа пока не поступило.

Контекст: борьба с низкокачественным ИИ-контентом

Ситуация совпадает с недавними заявлениями генерального директора YouTube Нила Мохана, который сообщил о планах платформы по сокращению распространения низкокачественного ИИ-контента, усилению борьбы со спамом и кликбейтом. Эти меры, по всей видимости, и стали причиной массового удаления крупных каналов.

