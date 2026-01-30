18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.01.2026, 11:39

Россиянин вынес в штанах 20 пачек сливочного масла из магазина (видео)

Новости Мира 0 656

В подмосковной Коломне сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в дерзкой краже из сетевого супермаркета. Злоумышленник сумел вынести из магазина более двадцати пачек сливочного масла, спрятав товар в одежде и не оплатив его на кассе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр: Telegram-канал ГУ Росгвардии по Московской области
Кадр: Telegram-канал ГУ Росгвардии по Московской области

Инцидент произошел несколькими днями ранее, однако установить личность предполагаемого вора удалось благодаря ориентировке, переданной правоохранительным органам.

Масло в карманах и штанах: как была совершена кража

По данным Росгвардии Московской области, мужчина действовал по заранее продуманной схеме. Он сложил 21 пачку сливочного масла в карманы куртки и брюк, после чего спокойно покинул торговый зал, не привлекая внимания сотрудников магазина.

Отсутствие оплаты товара было обнаружено позже, после чего информация о краже была передана силовым структурам.

Подозрительный прохожий привлек внимание патруля

Во время очередного патрулирования улиц Коломны сотрудники Росгвардии обратили внимание на прохожего, чьи внешние приметы полностью совпадали с ориентировкой, составленной после кражи.

Мужчину остановили для проверки, после чего подозрения подтвердились. Росгвардейцы приняли решение о задержании гражданина для дальнейшего разбирательства.

Признание и мотив: кража ради перепродажи

Задержанным оказался 38-летний местный житель. В ходе беседы с правоохранителями мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что похищенное сливочное масло он планировал перепродать.

По его словам, именно возможность быстрой реализации товара и стала мотивом для совершения преступления.

Рецидив: подозреваемый уже был судим

В ходе проверки личности выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Факт рецидива стал дополнительным отягчающим обстоятельством в рамках разбирательства.

Дальнейшие действия правоохранительных органов

После задержания мужчина был передан сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

3
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь