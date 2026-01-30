Россиянин вынес в штанах 20 пачек сливочного масла из магазина (видео)

В подмосковной Коломне сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в дерзкой краже из сетевого супермаркета. Злоумышленник сумел вынести из магазина более двадцати пачек сливочного масла, спрятав товар в одежде и не оплатив его на кассе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр: Telegram-канал ГУ Росгвардии по Московской области

Инцидент произошел несколькими днями ранее, однако установить личность предполагаемого вора удалось благодаря ориентировке, переданной правоохранительным органам.

Масло в карманах и штанах: как была совершена кража

По данным Росгвардии Московской области, мужчина действовал по заранее продуманной схеме. Он сложил 21 пачку сливочного масла в карманы куртки и брюк, после чего спокойно покинул торговый зал, не привлекая внимания сотрудников магазина.

Отсутствие оплаты товара было обнаружено позже, после чего информация о краже была передана силовым структурам.

Подозрительный прохожий привлек внимание патруля

Во время очередного патрулирования улиц Коломны сотрудники Росгвардии обратили внимание на прохожего, чьи внешние приметы полностью совпадали с ориентировкой, составленной после кражи.

Мужчину остановили для проверки, после чего подозрения подтвердились. Росгвардейцы приняли решение о задержании гражданина для дальнейшего разбирательства.

Признание и мотив: кража ради перепродажи

Задержанным оказался 38-летний местный житель. В ходе беседы с правоохранителями мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что похищенное сливочное масло он планировал перепродать.

По его словам, именно возможность быстрой реализации товара и стала мотивом для совершения преступления.

Рецидив: подозреваемый уже был судим

В ходе проверки личности выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Факт рецидива стал дополнительным отягчающим обстоятельством в рамках разбирательства.

Дальнейшие действия правоохранительных органов

После задержания мужчина был передан сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.