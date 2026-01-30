Россиянин вынес в штанах 20 пачек сливочного масла из магазина (видео)

В подмосковной Коломне сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в дерзкой краже из сетевого супермаркета. Злоумышленник сумел вынести из магазина более двадцати пачек сливочного масла, спрятав товар в одежде и не оплатив его на кассе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент произошел несколькими днями ранее, однако установить личность предполагаемого вора удалось благодаря ориентировке, переданной правоохранительным органам.
По данным Росгвардии Московской области, мужчина действовал по заранее продуманной схеме. Он сложил 21 пачку сливочного масла в карманы куртки и брюк, после чего спокойно покинул торговый зал, не привлекая внимания сотрудников магазина.
Отсутствие оплаты товара было обнаружено позже, после чего информация о краже была передана силовым структурам.
Во время очередного патрулирования улиц Коломны сотрудники Росгвардии обратили внимание на прохожего, чьи внешние приметы полностью совпадали с ориентировкой, составленной после кражи.
Мужчину остановили для проверки, после чего подозрения подтвердились. Росгвардейцы приняли решение о задержании гражданина для дальнейшего разбирательства.
Задержанным оказался 38-летний местный житель. В ходе беседы с правоохранителями мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что похищенное сливочное масло он планировал перепродать.
По его словам, именно возможность быстрой реализации товара и стала мотивом для совершения преступления.
В ходе проверки личности выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Факт рецидива стал дополнительным отягчающим обстоятельством в рамках разбирательства.
После задержания мужчина был передан сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Комментарии0 комментарий(ев)