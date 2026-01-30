«Только не доллары»: названы самые безопасные способы хранения денег

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день наиболее безопасным и выгодным способом хранения личных сбережений является приобретение золота. Речь идет о золотых слитках, инвестиционных монетах и обезличенных металлических счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Хотя долларовые накопления остаются популярными, их привлекательность снижается на фоне падения стоимости американской валюты. Такой вывод сделал экономист и член профильного комитета парламента Михаил Делягин.
Делягин прокомментировал, что значительная часть наличных денег, хранящихся у граждан, фактически подпитывает теневую экономику. Такой выбор связан с опасениями блокировки банковских карт, что в свою очередь стало следствием усиленной борьбы финансовых организаций с мошенническими схемами.
В итоге многие начали отдавать предпочтение наличным расчетам вместо безналичных операций. Однако эксперт подчеркнул, что существуют более безопасные и цивилизованные способы управления капиталом.
Экономист советует:
хранить сбережения в золоте, будь то слитки или инвестиционные монеты;
при доверии к крупным банкам использовать обезличенные металлические счета, которые удобны и надежны;
долларовые вклады возможны, но они постепенно теряют ценность из-за внешнеэкономических факторов.
«Сегодня нет причин не доверять крупным финансовым учреждениям», – отметил Делягин, добавив, что золото обеспечивает долгосрочную стабильность, чего не всегда можно ожидать от валютных депозитов.
Аналитики финансового ведомства отмечают, что рынок золота разделился на два сегмента:
очень состоятельные покупатели предпочитают крупные слитки;
люди со средним уровнем дохода чаще выбирают инвестиционные монеты.
По предварительным оценкам, общий объем закупки физического золота населением в 2025 году составил от 40 до 50 тонн.
