Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
30.01.2026, 14:54

«Только не доллары»: названы самые безопасные способы хранения денег

Новости Мира

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день наиболее безопасным и выгодным способом хранения личных сбережений является приобретение золота. Речь идет о золотых слитках, инвестиционных монетах и обезличенных металлических счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Хотя долларовые накопления остаются популярными, их привлекательность снижается на фоне падения стоимости американской валюты. Такой вывод сделал экономист и член профильного комитета парламента Михаил Делягин.

Наличные и «под подушкой» – рискованные стратегии

Делягин прокомментировал, что значительная часть наличных денег, хранящихся у граждан, фактически подпитывает теневую экономику. Такой выбор связан с опасениями блокировки банковских карт, что в свою очередь стало следствием усиленной борьбы финансовых организаций с мошенническими схемами.

В итоге многие начали отдавать предпочтение наличным расчетам вместо безналичных операций. Однако эксперт подчеркнул, что существуют более безопасные и цивилизованные способы управления капиталом.

Современные рекомендации по хранению средств

Экономист советует:

  • хранить сбережения в золоте, будь то слитки или инвестиционные монеты;

  • при доверии к крупным банкам использовать обезличенные металлические счета, которые удобны и надежны;

  • долларовые вклады возможны, но они постепенно теряют ценность из-за внешнеэкономических факторов.

«Сегодня нет причин не доверять крупным финансовым учреждениям», – отметил Делягин, добавив, что золото обеспечивает долгосрочную стабильность, чего не всегда можно ожидать от валютных депозитов.

Рынок золота: кто и сколько покупает

Аналитики финансового ведомства отмечают, что рынок золота разделился на два сегмента:

  • очень состоятельные покупатели предпочитают крупные слитки;

  • люди со средним уровнем дохода чаще выбирают инвестиционные монеты.

По предварительным оценкам, общий объем закупки физического золота населением в 2025 году составил от 40 до 50 тонн.

