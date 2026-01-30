Названы китайские авто, которые нельзя покупать подержанными

Журнал Motor опубликовал список китайских автомобилей, которые специалисты рекомендуют избегать на вторичном рынке. Среди них — Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3/H5, Changan CS75 Plus, Chery Amulet и Lixiang L9. Решение основывается на мнении экспертов и анализе эксплуатационных проблем, с которыми сталкиваются владельцы этих машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Changan

Geely Emgrand EC7: риск перегрева и износа двигателя

Евгений Житнухин, операционный директор компании Fresh, отметил, что двигатель Geely Emgrand EC7 склонен к перегреву, а также к быстрому износу ключевых деталей. По его словам, такие проблемы проявляются уже через несколько лет эксплуатации и делают подержанный автомобиль потенциально ненадежным.

Great Wall Hover H3/H5: слабая подвеска и климат-контроль

Для моделей Great Wall Hover H3 и H5 характерны быстрый износ подвески и проблемы с климатической системой. Эксперты предупреждают, что ремонт этих узлов часто требует значительных затрат, что делает покупку подержанной машины экономически рискованной.

Changan CS75 Plus: проблемы с мотором и трансмиссией

Changan CS75 Plus демонстрирует несколько серьезных проблем на вторичном рынке:

После 100 тыс. км пробега двигатель может испытывать трудности с охлаждением и увеличенный расход масла .

Классическая автоматическая трансмиссия часто не выдерживает более 120 тыс. км, теряя эффективность и вызывая необходимость дорогостоящего ремонта.

Chery Amulet: коррозия и устаревшие модели

По словам Ян Хайцеэра, вице-президента НАС, Chery Amulet старых годов выпуска особенно опасна на вторичном рынке из-за низкой коррозионной стойкости кузова. Кроме того, редкие модели, которых немного на рынке, создают проблемы с обслуживанием и поиском запчастей, что увеличивает риски для покупателя.

Lixiang L9: опасность деградации гибридной батареи

Особое внимание стоит уделить подержанным гибридам премиум-класса, таким как Lixiang L9. С течением времени тяговая батарея гибридной модели деградирует, что может потребовать дорогостоящей замены. По этой причине эксперты настоятельно не рекомендуют приобретать Lixiang L9 на вторичном рынке.

Итоговая рекомендация экспертов

Специалисты советуют:

Избегать старых моделей китайских авто прошлого десятилетия.

Не покупать редкие и сложные в обслуживании машины.

Тщательно проверять техническое состояние двигателя, трансмиссии и гибридных батарей перед покупкой.

Таким образом, покупка подержанных китайских автомобилей из этого списка связана с высокими рисками и возможными крупными расходами на ремонт.