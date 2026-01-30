Пьяный астраханец сбросил знакомого с девятого этажа из ревности

В Астрахани произошёл ужасный инцидент: пьяный мужчина, охваченный ревностью, столкнул знакомого с балкона девятого этажа. Пострадавший скончался на месте, а его знакомый был осуждён на длительный срок лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Telegram-канал СУ СК России по Астраханской области

Причины конфликта: алкоголь и ревность

По информации Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области, трагедия произошла в одной из квартир на улице Жилой. Обвиняемый находился в компании своей сожительницы и 46-летнего приятеля.

В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт на почве ревности. По версии следствия, хозяин квартиры заподозрил своего гостя в близости с сожительницей. Споры переросли в драку, которая закончилась катастрофой.

Смертельный инцидент: падение с высоты девятого этажа

В разгар ссоры хозяин квартиры вывел гостя на балкон и, по данным следствия, столкнул его вниз. Падение с такой высоты оказалось смертельным — спасти пострадавшего не удалось.

Следователи сразу возбудили уголовное дело по факту убийства.

Судебное разбирательство и наказание

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор обвиняемому. Мужчина получил 11 лет и 3 месяца колонии особого режима. Кроме того, суд ограничил свободу осуждённого на полтора года после отбытия основного наказания.

Таким образом, трагическая комбинация алкоголя, ревности и агрессии завершилась не только потерей человеческой жизни, но и строгим наказанием для преступника.