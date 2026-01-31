Мать исколола ребенка иглами за плохое поведение

В Китае разгорелся резонансный случай жестокого обращения с несовершеннолетним после того, как в больницу экстренно доставили десятимесячного младенца с тяжелыми осложнениями. Как сообщает South China Morning Post, на теле ребенка медики обнаружили сотни следов от проколов, которые, как позже выяснилось, были нанесены его матерью, передает Lada.kz.

Фото: China news

Экстренная госпитализация и тревожные находки врачей

Мальчика привезли в педиатрическое отделение Народной больницы уезда Моцзян с высокой температурой и судорожными приступами. Уже при первичном осмотре врачи обратили внимание на многочисленные повреждения кожи — на ногах, голове и туловище ребенка были заметны следы уколов и зажившие корки.

По словам медицинского персонала, количество подобных повреждений было настолько велико, что речь могла идти о сотнях проколов, нанесенных в разное время. Это сразу вызвало подозрения в возможном систематическом насилии над младенцем.

«Лечение» и наказание: версия матери

В ходе беседы с врачами мать ребенка заявила, что использовала иглы в качестве так называемого «народного метода лечения». Кроме того, она призналась, что прибегала к уколам как к форме наказания, если ребенок, по ее мнению, плохо себя вел или часто болел.

Медики отмечают, что подобные действия не имеют никакого отношения к медицине и представляют прямую угрозу жизни и здоровью ребенка. По предварительной оценке врачей, общее количество проколов могло достигать 500–600.

Опасный инцидент с инородным телом

Особое беспокойство у врачей вызвал один из эпизодов, произошедших незадолго до госпитализации. Женщина использовала толстую иглу, предназначенную для бытовых нужд, и во время манипуляции она сломалась. Фрагмент остался в области шеи ребенка, что создало серьезную угрозу для жизненно важных структур.

Ситуацию осложняло то, что родители не смогли точно описать форму и характеристики иглы. Это существенно повышало риски при хирургическом вмешательстве и требовало от врачей максимальной осторожности.

Срочная операция и стабилизация состояния

Несмотря на сложности, медикам удалось провести операцию в день поступления ребенка и успешно удалить инородный предмет. После этого состояние младенца постепенно стабилизировалось. Высокая температура, которую врачи связывали с инфекционным процессом или загрязнением иглы, начала снижаться через несколько дней.

Ребенок некоторое время находился в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением, после чего его перевели в обычную палату для дальнейшего лечения и восстановления.

Расследование и выводы следственных органов

После выявления обстоятельств произошедшего была создана совместная следственная группа. В нее вошли представители полиции, органов здравоохранения, социальных служб и женской федерации. Проверка подтвердила: все игольчатые раны были нанесены матерью ребенка.

В официальном заявлении отмечается, что женщина не имеет образования и медицинских знаний, а также демонстрировала признаки эмоциональной нестабильности. Власти продолжают разбирательство, чтобы определить степень ее ответственности и принять меры по защите ребенка.

Реакция общества и вопросы защиты детей

Случай вызвал широкий общественный резонанс и вновь поднял вопрос о необходимости раннего выявления семейного насилия и усиления социальной поддержки уязвимых семей. Эксперты подчеркивают, что подобные инциденты требуют не только уголовно-правовой оценки, но и системной работы с родителями, находящимися в кризисном состоянии.