Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 07:48

Как супермаркеты играют с вашим мозгом: секрет «магических цен», который заставляет тратить больше

Новости Мира 0 353

Даже самый внимательный и экономный покупатель может оказаться жертвой маркетинговых хитростей. И часто дело вовсе не в ярких распродажах или скидках, а в том, как супермаркет оформляет цены. Профессиональные маркетологи используют психологические приёмы, которые работают десятилетиями, независимо от того, понимает их покупатель или нет.

Фото: u-f.ru
Фото: u-f.ru

«Магические цены» — маленькая разница, большой эффект

Одним из самых известных приёмов являются так называемые «магические цены» — 4.99, 7.49, 199 рублей. На первый взгляд, разница с круглой суммой минимальна, но восприятие покупателя кардинально меняется.

  • Мозг читает цифры слева направо.

  • Первая цифра формирует впечатление о цене.

  • 499 рублей ощущаются как «четыреста с чем-то», а не как почти пятьсот.

Психологи называют это эффектом левой цифры. Он срабатывает даже у тех, кто осознаёт трюк.

Средний вариант — выгодно для магазина

Ещё одна классическая уловка — сравнение цен. Супермаркет ставит рядом дорогой и дешёвый товар, чтобы нужный вариант выглядел оптимальным. Покупатель выбирает средний вариант, считая, что экономит, тогда как на самом деле магазин получает прибыль.

Эмоции дороже логики

Цвет и оформление ценников тоже играют роль:

  • Красные цифры создают ощущение срочности.

  • Покупатель думает, что акция скоро закончится.

  • Даже небольшая скидка вызывает эмоциональную реакцию и желание купить.

Расположение товаров — простая физиология

Пространство магазина тоже используется как инструмент продаж:

  • Дешёвые товары ставят на уровне колен, чтобы их было проще заметить, но не слишком удобно взять.

  • Дорогие товары размещают на уровне глаз, чтобы привлечь внимание.

Таким образом, выбор покупателя формируется подсознательно, без усилий с его стороны.

Как противостоять манипуляциям

Эксперты советуют:

  • Смотреть на цену целиком, а не на первую цифру.

  • Сравнивать стоимость товаров в расчёте на единицу продукта.

  • Делать осознанный выбор и не поддаваться эмоциональным триггерам.

Понимание механики «магических цен» снижает их влияние, но супермаркеты продолжают искать новые способы побудить к импульсивным покупкам.

