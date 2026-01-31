Как супермаркеты играют с вашим мозгом: секрет «магических цен», который заставляет тратить больше

Даже самый внимательный и экономный покупатель может оказаться жертвой маркетинговых хитростей. И часто дело вовсе не в ярких распродажах или скидках, а в том, как супермаркет оформляет цены. Профессиональные маркетологи используют психологические приёмы, которые работают десятилетиями, независимо от того, понимает их покупатель или нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: u-f.ru

«Магические цены» — маленькая разница, большой эффект

Одним из самых известных приёмов являются так называемые «магические цены» — 4.99, 7.49, 199 рублей. На первый взгляд, разница с круглой суммой минимальна, но восприятие покупателя кардинально меняется.

Мозг читает цифры слева направо.

Первая цифра формирует впечатление о цене.

499 рублей ощущаются как «четыреста с чем-то», а не как почти пятьсот.

Психологи называют это эффектом левой цифры. Он срабатывает даже у тех, кто осознаёт трюк.

Средний вариант — выгодно для магазина

Ещё одна классическая уловка — сравнение цен. Супермаркет ставит рядом дорогой и дешёвый товар, чтобы нужный вариант выглядел оптимальным. Покупатель выбирает средний вариант, считая, что экономит, тогда как на самом деле магазин получает прибыль.

Эмоции дороже логики

Цвет и оформление ценников тоже играют роль:

Красные цифры создают ощущение срочности.

Покупатель думает, что акция скоро закончится.

Даже небольшая скидка вызывает эмоциональную реакцию и желание купить.

Расположение товаров — простая физиология

Пространство магазина тоже используется как инструмент продаж:

Дешёвые товары ставят на уровне колен, чтобы их было проще заметить, но не слишком удобно взять.

Дорогие товары размещают на уровне глаз, чтобы привлечь внимание.

Таким образом, выбор покупателя формируется подсознательно, без усилий с его стороны.

Как противостоять манипуляциям

Эксперты советуют:

Смотреть на цену целиком , а не на первую цифру.

Сравнивать стоимость товаров в расчёте на единицу продукта.

Делать осознанный выбор и не поддаваться эмоциональным триггерам.

Понимание механики «магических цен» снижает их влияние, но супермаркеты продолжают искать новые способы побудить к импульсивным покупкам.