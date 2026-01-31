Ушла из жизни экранная мама Маколея Калкина из «Один дома»

В возрасте 72 лет скончалась известная актриса Кэтрин О’Хара, прославившаяся своими ролями в культовых фильмах 1980–1990-х годов, включая «Один дома». Смерть актрисы была подтверждена агентством по гражданскому праву (CAA) в пятницу, 30 января. Заявление о кончине О’Хары опубликовано на сайте издания Page Six, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кэтрин О’Хара умерла на 72-м году жизни

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Кэтрин О'Хара», — сообщили представители агентства. Причина смерти пока не раскрывается.

Личная жизнь и семья

Актриса оставила после себя семью:

Муж — Боб Уэлч, с которым она прожила 33 года.

Двое сыновей — Мэтью и Люк.

Семья и коллеги скорбят о её уходе, отмечая вклад актрисы в кинематограф и театр.

Краткая биография и карьера

Кэтрин О’Хара начала свой путь в актерстве ещё в 1974 году в театре The Second City в Торонто. Широкая известность пришла к ней после ролей в нескольких заметных фильмах:

«Битлджус» (1988) — роль Делии Дитц, где актриса сыграла вместе с Вайноной Райдер.

«Один дома» (1990) — культовая роль экранной матери Кевина, которого сыграл Маколей Калкин.

Её харизма, комедийный талант и умение создавать яркие образы сделали О’Хару любимой актрисой нескольких поколений зрителей.

Связь с «Один дома» и наследие фильма

Фильмы о приключениях Кевина Маккалистера сделали Кэтрин О’Хару узнаваемой во всем мире. Недавно интерес к легендарной истории оживил сам Маколей Калкин, который рассказал о своих планах, связанных с домом Кевина:

В мае 2024 года особняк в Иллинойсе, где снимали «Один дома», был выставлен на продажу за $5,25 млн .

Калкин планировал превратить дом в развлекательный центр , где посетители могли бы повторять знаменитые сцены с лестницей и санками.

В итоге проект был отменён из-за занятости актёра.

Эти события вновь напоминают о влиянии фильма на массовую культуру и о наследии, которое оставила Кэтрин О’Хара.

Память о великой актрисе

Кэтрин О’Хара навсегда останется в истории кино как талантливая комедийная актриса и экранная мать, подарившая зрителям незабываемые образы. Её роли продолжают вдохновлять актёров и радовать поклонников по всему миру.