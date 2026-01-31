Женщина облила кипятком ребенка, в шутку позвонившего ей в дверь

В Канаде 36-летняя Стефани Борель получила тюремный срок за то, что облила кипятком мальчика, который подошел к её двери в рамках детской шутки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газет.Ru.

Фото: кадр YouTube

Инцидент произошел, когда ребёнок, играя в популярную детскую шалость «дверной дэш» — звонок в дверь с последующим убеганием, — позвонил в дом женщины. Борель вылила на мальчика кипяток и крикнула: «Жарко, правда? Убирайся отсюда!».

В результате ребенок получил ожоги второй степени на 4% поверхности тела, которые оставили заметные шрамы.

Объяснение женщины и мотивы поступка

В суде Стефани Борель объяснила свои действия как реакцию на длительные «травли» со стороны детей, которые, по её словам, пугали её кошек, играя в «дверной дэш».

«Я хотела ответить следующему шутнику», — заявила обвиняемая. Однако суд не принял этот аргумент как оправдание насилия.

Решение суда

Судья Марк-Антуан Каретт рассмотрел материалы дела и приговорил Борель к 27 месяцам лишения свободы. С учётом уже отбытого времени в заключении, женщине предстоит отбыть 20 месяцев.

Кроме того, суд назначил максимально возможный испытательный срок — три года, который будет контролировать её поведение после освобождения.

Реакция родителей и социальный контекст

Родители пострадавшего мальчика, эмигрировавшие в Канаду в 2022 году, выразили глубокое потрясение в письме суду. Они подчеркнули, что надеялись на безопасное детство для своих детей, однако этот инцидент разрушил их ожидания.

Ранее семья предполагала, что сын мог стать жертвой из-за цвета кожи, однако обвиняемая отвергла этот мотив, заявив, что она не знала, кто стоит за дверью.

Необычные параллели: Германия

В Германии недавно произошел похожий курьезный случай: «хулиганом», звонившим в дверь, оказался слизень, что наглядно демонстрирует, насколько непредсказуемыми могут быть последствия подобных детских шалостей.