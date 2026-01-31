Названа популярная добавка, улучшающая здоровье женщин

Креатин давно известен в спортивной среде как добавка для набора мышечной массы и увеличения силы. Однако современные исследования показывают, что его польза выходит далеко за пределы фитнеса и может быть особенно значимой для женского организма. Специалисты отмечают, что креатин может способствовать не только поддержанию мышц и костей, но и улучшению когнитивных функций, качества сна и эмоционального состояния, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что такое креатин и как он работает

Креатин — это природное соединение, синтезируемое организмом из аминокислот (глицина, аргинина и метионина), а также поступающее с пищей, прежде всего из мяса и морепродуктов. Основная его функция — обеспечение краткосрочной энергии в клетках, особенно во время интенсивной физической активности.

По данным исследований:

Регулярный прием креатина может повысить эффективность тренировок примерно на 20% , ускоряя восстановление между подходами.

Ежедневный расход организма составляет 2–4 г, но внутренние запасы ограничены, что делает дополнительное восполнение через пищу или добавки необходимым.

Получить достаточное количество креатина только с продуктами питания проблематично:

1 кг сырого мяса или рыбы содержит 3–5 г креатина.

Термическая обработка пищи значительно снижает его концентрацию.

Таким образом, добавки остаются наиболее стабильным и эффективным способом пополнения запасов креатина.

Особенности влияния на женщин

Ранее большинство исследований креатина проводилось с участием мужчин, однако интерес к его влиянию на женский организм растет. Ученые отмечают несколько важных аспектов:

Женщины, вегетарианцы и веганы чаще имеют более низкий уровень креатина в рационе и организме.

Мышечные запасы креатина у женщин могут быть несколько выше, что влияет на скорость и характер реакции на добавку.

Потенциальные преимущества креатина для женщин включают: Поддержку мышечной массы и силы; Сохранение плотности костей; Улучшение когнитивных функций, внимания и памяти; Снижение усталости и улучшение качества сна; Позитивное влияние на настроение и эмоциональное состояние.



Как правильно принимать креатин

Наиболее изученной и безопасной формой является креатина моногидрат. Рекомендации по приему:

Поддерживающая доза: 3–5 г в день — постепенное увеличение уровня креатина в мышцах за 2–4 недели. Фаза загрузки (опционально): около 20 г в день в течение недели с последующим переходом на поддерживающую дозу для более быстрого эффекта.

Важно отметить, что:

Креатин не приводит к набору жировой массы .

Он не делает фигуру «слишком мускулистой», что часто беспокоит женщин.

Ограничения и перспективы исследований

Хотя данные об эффекте креатина у женщин многообещающие, специалисты подчеркивают:

Креатин не является универсальным средством .

Для точного подтверждения всех положительных эффектов необходимы дальнейшие исследования, ориентированные именно на женскую аудиторию.

Тем не менее, уже сейчас умеренный прием креатина в сочетании с активным образом жизни и силовыми тренировками рассматривается как доступный и недорогой способ поддерживать здоровье женщин на разных этапах жизни.