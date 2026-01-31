18+
31.01.2026, 13:54

Названа популярная добавка, улучшающая здоровье женщин

Новости Мира 0 335

Креатин давно известен в спортивной среде как добавка для набора мышечной массы и увеличения силы. Однако современные исследования показывают, что его польза выходит далеко за пределы фитнеса и может быть особенно значимой для женского организма. Специалисты отмечают, что креатин может способствовать не только поддержанию мышц и костей, но и улучшению когнитивных функций, качества сна и эмоционального состояния.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что такое креатин и как он работает

Креатин — это природное соединение, синтезируемое организмом из аминокислот (глицина, аргинина и метионина), а также поступающее с пищей, прежде всего из мяса и морепродуктов. Основная его функция — обеспечение краткосрочной энергии в клетках, особенно во время интенсивной физической активности.

По данным исследований:

  • Регулярный прием креатина может повысить эффективность тренировок примерно на 20%, ускоряя восстановление между подходами.

  • Ежедневный расход организма составляет 2–4 г, но внутренние запасы ограничены, что делает дополнительное восполнение через пищу или добавки необходимым.

Получить достаточное количество креатина только с продуктами питания проблематично:

  • 1 кг сырого мяса или рыбы содержит 3–5 г креатина.

  • Термическая обработка пищи значительно снижает его концентрацию.

Таким образом, добавки остаются наиболее стабильным и эффективным способом пополнения запасов креатина.

Особенности влияния на женщин

Ранее большинство исследований креатина проводилось с участием мужчин, однако интерес к его влиянию на женский организм растет. Ученые отмечают несколько важных аспектов:

  • Женщины, вегетарианцы и веганы чаще имеют более низкий уровень креатина в рационе и организме.

  • Мышечные запасы креатина у женщин могут быть несколько выше, что влияет на скорость и характер реакции на добавку.

  • Потенциальные преимущества креатина для женщин включают:

    • Поддержку мышечной массы и силы;

    • Сохранение плотности костей;

    • Улучшение когнитивных функций, внимания и памяти;

    • Снижение усталости и улучшение качества сна;

    • Позитивное влияние на настроение и эмоциональное состояние.

Как правильно принимать креатин

Наиболее изученной и безопасной формой является креатина моногидрат. Рекомендации по приему:

  1. Поддерживающая доза: 3–5 г в день — постепенное увеличение уровня креатина в мышцах за 2–4 недели.

  2. Фаза загрузки (опционально): около 20 г в день в течение недели с последующим переходом на поддерживающую дозу для более быстрого эффекта.

Важно отметить, что:

  • Креатин не приводит к набору жировой массы.

  • Он не делает фигуру «слишком мускулистой», что часто беспокоит женщин.

Ограничения и перспективы исследований

Хотя данные об эффекте креатина у женщин многообещающие, специалисты подчеркивают:

  • Креатин не является универсальным средством.

  • Для точного подтверждения всех положительных эффектов необходимы дальнейшие исследования, ориентированные именно на женскую аудиторию.

Тем не менее, уже сейчас умеренный прием креатина в сочетании с активным образом жизни и силовыми тренировками рассматривается как доступный и недорогой способ поддерживать здоровье женщин на разных этапах жизни.

