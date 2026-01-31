Свиньи затерроризировали жителей российского города: отбирают пакеты, грабят мусорки и пугают детей

Жители Ревды в Свердловской области сталкиваются с необычной и тревожной проблемой — бездомные свиньи захватывают городские улицы, пугают людей и даже мешают детям спокойно гулять. Ситуация, на первый взгляд курьезная, в действительности превращается в настоящую головную боль для горожан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ura.ru.

Фото: URA.RU

Пакеты, страх и обходные пути

Местные жители отмечают, что свиньи не просто разгуливают по улицам — они активно взаимодействуют с людьми, зачастую не самым приятным образом. По словам одной из мам, её дочь теперь старается обходить животных стороной.

«Свиньи большие, непонятно, чего от них ожидать», — признаётся она.

Необычное соседство с крупными животными заставляет людей быть осторожными и планировать свои маршруты так, чтобы избежать встречи с ними. При этом страх перед свиньями усиливается тем, что никто точно не знает, как они поведут себя в городе, где обычные правила фермы уже не действуют.

Кто-то спасает, кто-то жалуется

Не все горожане настроены негативно. Некоторые проявляют к животным сочувствие и даже забирают их к себе домой. Однако подобные случаи скорее исключение, чем правило. Большинство жителей видят в разгуливающих по городу свиньях угрозу своему спокойствию и безопасности.

Общественники критикуют администрацию

Местные активисты считают, что проблема могла быть решена давно, но власти не торопятся действовать. Сергей Калашников, один из общественных деятелей города, отмечает:

«Им интересно, чтобы люди только свиньями занимались в городе, и больше ничем».

По его словам, бездействие со стороны администрации вызывает недовольство и делает ситуацию ещё более напряжённой для обычных жителей.

Источник нашествия: фермер и полуразвалившийся дом

Как сообщает Ura.ru, все разгуливающие по городу свиньи принадлежат местному фермеру Анатолию Луткову, известному под прозвищем Ташкент. Его дом находится в полуразвалившемся состоянии и не имеет забора, что позволяет животным свободно покидать территорию.

В общей сложности по улицам Ревды разгуливают около 40 свиней Луткова. Ситуация осложняется отсутствием контроля со стороны хозяина и постоянным ростом числа животных, что делает проблему всё более ощутимой для горожан.