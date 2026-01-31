Энергетический коллапс: почти вся Украина и часть Молдавии погрузились во тьму

31 января Украина столкнулась с масштабными аварийными отключениями электроэнергии, затронувшими практически всю страну. По данным издания «Инсайдер», на ситуацию оперативно отреагировала компания «Укрэнерго», которая подтвердила введение режима аварийного отключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/Creative Cat Studio

Какие регионы оказались в темноте

Согласно информации «Страна.ua», в числе наиболее пострадавших оказались:

Киев и Киевская область , где тысячи жителей остались без света в своих домах и офисах;

Сумская и Черниговская области , подвергшиеся полному блэкауту;

Житомирская и Одесская области , где электричество отключалось на длительное время;

Другие регионы, включая центральные и западные части страны, которые ощутили перебои с электроснабжением.

Причины масштабного отключения

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил случившееся как результат технологического сбоя. По его словам, одновременно были выведены из строя:

Линия 400 кВ, соединяющая энергосистемы Румынии и Молдавии ;

Линия 750 кВ, связывающая западную и центральную части Украины.

Такая комбинация аварий привела к мгновенному дефициту электроэнергии по всей стране, что и вызвало массовые отключения.

Молдавия тоже осталась в темноте

Ситуация затронула и соседнюю Молдавию. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что большая часть столицы оказалась без света. Кроме того, ряд других регионов республики также остались обесточены. По информации Национального центра управления кризисами Молдавии, причиной отключений стали неблагоприятные погодные условия, которые осложнили работу электросетей.

Последствия и реакция властей

В Украине экстренные службы и энергетические компании работают над восстановлением подачи электричества. В ряде регионов введены графики аварийных отключений для распределения нагрузки. В Молдавии власти предупреждают жителей о возможных перебоях и призывают сохранять спокойствие.

Масштабный блэкаут показывает уязвимость энергосистем обеих стран к внешним и технологическим факторам, а также подчеркивает необходимость модернизации инфраструктуры для предотвращения подобных аварий в будущем.