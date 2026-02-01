Инфекционист предупредил о рисках употребления воды из-под крана

Питьевая вода из-под крана нередко кажется безопасной на первый взгляд, ведь она прозрачная и не имеет вкуса. Однако даже такая вода может таить угрозу для здоровья. Об этом рассказали эксперты, подчеркнув, что риски скрываются не только в микробах, но и в химических примесях, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: Shutterstock

Вода как источник инфекций

Врач-инфекционист клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов отметил, что загрязненная вода способна повышать вероятность тяжелых инфекций и хронических заболеваний.

По словам специалиста, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, микробиологически небезопасная вода остается источником множества болезней, включая диарею, холеру, дизентерию, брюшной тиф и полиомиелит.

Особенно уязвимыми оказываются дети, у которых повторяющиеся кишечные инфекции могут приводить не только к обезвоживанию, но и к задержке физического и когнитивного развития.

Химические примеси скрытая угроза

Опасность воды кроется не только в бактериях, вирусах и паразитах. Химические вещества, такие как тяжелые металлы, нитраты, органические соединения и побочные продукты дезинфекции, действуют менее заметно, но способны влиять на ключевые системы организма:

Сердечно-сосудистую

Нервную

Эндокринную

Репродуктивную

Неронов подчеркивает, что подобные примеси могут накапливаться со временем, усиливая риски хронических заболеваний.

Системы водоснабжения и их ограничения

Централизованные системы водоснабжения представляют собой многоступенчатую систему защиты, включающую:

Механическую очистку Обеззараживание Постоянный контроль качества воды

Эти меры соответствуют национальным нормативам и рекомендациям ВОЗ. Однако даже при строгом контроле возможны сбои, а качество воды может варьироваться в зависимости от региона и сезона.

Как обезопасить себя дома

В быту важны индивидуальные меры, учитывающие особенности конкретной воды. Неронов рекомендует:

Для большинства регионов достаточно кипячения или простых фильтров .

При повышенном содержании железа, марганца или солей жесткости нужны более сложные системы очистки.

Выбор фильтра должен основываться на данных водоканалов, санитарных нормах и результатах лабораторного анализа воды.

Своевременная замена картриджей крайне важна, поскольку изношенные элементы могут стать источником микробного загрязнения.

Главный вывод эксперта

По мнению Владимира Неронова, нет универсального способа очистки воды — забота о безопасности питьевой воды требует индивидуального подхода и регулярного контроля качества. Даже прозрачная вода из-под крана может скрывать опасности, поэтому лучше не полагаться только на внешний вид и вкус воды.