От убийства Кеннеди до пандемии: сбывшиеся и провальные пророчества Ванги

Болгарская ясновидящая Ванга до сих пор вызывает споры и обсуждения: одни видят в ней пророчицу, предсказавшую трагедии мирового масштаба, другие — марионетку спецслужб, искусно использованную для влияния на общество. Какая была реальная жизнь Ванги, в чем она ошибалась, а какие ее предсказания сбылись — в этом материале мы собрали полную картину судьбы женщины, которая до сих пор будоражит умы миллионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Dimitar Dilkoff/Reuters

Кто такая Ванга и как сложилась ее судьба

Вангелия Пандева Гуштерова (урожденная Сурчева), известная миру как Ванга, родилась 31 января 1911 года в Струмице, в бедной крестьянской семье. Уже в три года девочка лишилась матери, а в 1923 году семья переехала в македонское село Ново-Село из-за финансовых трудностей. В 12 лет жизнь Ванги изменилась трагически: возвращаясь домой, она попала в ураган, который оставил девочку засыпанной землей и ветками. Медицинская помощь была недоступна, и Ванга постепенно ослепла.

Три года она провела в Доме слепых в Сербии, где научилась готовить, читать и писать по азбуке Брайля. Там же Ванга встретила молодого слепого человека из состоятельной семьи, с которым планировала брак, но свадьба не состоялась. После смерти мачехи Ванга вернулась в дом отца, чтобы вести хозяйство и помогать младшим братьям и сестрам. Позже она встретила любовь всей жизни — в 1942 году вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова и переехала в болгарский город Петрич. Брак оказался непростым: пара так и не имела детей, муж злоупотреблял алкоголем и умер в 42 года. Ванга усыновила двоих детей — Димитра и Виолетту, которые клялись не давать интервью о жизни матери.

Любопытно, что версия о слепоте Ванги вследствие урагана подвергается сомнению. Болгарская журналистка Святослава Тодоркова обнаружила архивные полицейские данные, которые указывают на насилие: 12-летнюю девочку нашли на окраине села после изнасилования, с поврежденными глазами. Эта версия объясняет трагический исход куда более мрачно, чем легенда о торнадо.

Как Ванга обрела дар предсказания

Слухи о пророческом даре Ванги появились в начале Второй мировой войны. По собственным воспоминаниям, в 1941 году ей явился «светловолосый всадник», который сообщил: «Скоро все перевернется в этом мире, много людей погибнет. Ты останешься здесь и будешь вещать о живых и мертвых. Не бойся! Я буду рядом». Несмотря на желание скрыть способности, слухи быстро распространились, и вскоре к Ванге потянулись люди, ищущие ответы о судьбах пропавших на фронтах родственников.

В 1942 году известность Ванги достигла такого уровня, что к ней прибыл царь Болгарии Борис III. Считается, что Ванга предсказала ему скорую смерть — через год царь действительно скончался. В послевоенные годы государство начало использовать способности Ванги: в 1967 году ее приняли на службу в Болгарский Институт суггестологии. С этого момента визит к провидице стал платным: 10 левов для граждан соцстран, до 50 долларов для западных гостей. Скептики утверждают, что Ванга приносила доход не только себе, но и спецслужбам, а также находилась под покровительством семьи генсека Тодора Живкова.

Самые известные сбывшиеся предсказания

Среди многочисленных пророчеств Ванги есть те, которым приписывают точность и резонанс:

Гибель подводной лодки «Курск» : В 1980 году Ванга якобы предсказала затопление «Курска» в конце века. В августе 2000 года атомная подлодка действительно утонула в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа.

Теракт 11 сентября 2001 года : Ванге приписывают слова о падении «братьев американских, заклеванных железными птицами», что многие трактуют как предсказание атаки на Нью-Йорк.

Смерть принцессы Дианы : Слова Ванги о том, что свадьба убьет девочку и «мы умрем вместе», прозвучали в день бракосочетания Дианы. Через 16 лет принцесса погибла в автокатастрофе.

Убийство Джона Кеннеди : Согласно легендам, Ванга предупреждала президента США о надвигающемся покушении, но документальных подтверждений до его гибели нет.

Перестройка в СССР : В 1979 году Ванга заявила, что мир изменится через шесть лет и старые вожди уйдут. В 1985 году Горбачев возглавил КПСС, запустив эпоху реформ.

Пандемия коронавируса : Пророчество 1995 года о «страшной болезни из прошлого», которая поразит человечество, многие трактуют как COVID-19.

Смерть Сталина и победа СССР над Германией: Предсказания о кончине Сталина и победе СССР во Второй мировой войне также приписываются Ванге, хотя доказательная база крайне скудна.

Несбывшиеся и спорные пророчества

Не все прогнозы Ванги оправдались. Среди неосуществленных предсказаний:

Начало Третьей мировой войны в 2010–2014 годах с применением ядерного оружия.

Радиоактивная катастрофа в 2011 году, приведшая к гибели флоры и фауны Европы.

Эпидемия кожных болезней в 2014 году, затронувшая миллионы людей.

«Европа почти безлюдна» к 2016 году.

Нашествие инопланетян в 2026 году, которое якобы должно нарушить ход крупного спортивного события. Племянница Ванги уточняет, что контакты с пришельцами упомянуты лишь в ее прогнозах на 2196 год.

Предсказания для России на 2026 год

Ванга уделяла внимание России и предполагаемым событиям на мировой арене. Ей приписывают следующие прогнозы:

Серьезные экономические трудности, вызванные внутренними и внешними факторами.

Усиление роли России в мире и «духовное пробуждение» населения, укрепление национальной идентичности.

Возможность прихода нового лидера, хотя это мнение встречается только в западных СМИ и не подтверждается русскоязычными источниками.

Некоторые трактуют предсказания Ванги как намек на спецоперацию на Украине и политические события, связанные с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Почему люди продолжают верить в пророчества

Хотя Ванга умерла более 30 лет назад, вера в ее предсказания не угасает. Клинический психолог Павел Бирюков объясняет это стремлением людей к контролю в хаотичном мире. Простые способы заглянуть в будущее, будь то экстрасенсы или ясновидцы, психологически привлекательны. Люди ищут причинно-следственные связи там, где их нет, что называется «магическим мышлением». Мистика становится для них удобным инструментом ориентирования в неопределенности, сочетая интуицию и психологическую поддержку.