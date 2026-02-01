От убийства Кеннеди до пандемии: сбывшиеся и провальные пророчества Ванги

Болгарская ясновидящая Ванга до сих пор вызывает споры и обсуждения: одни видят в ней пророчицу, предсказавшую трагедии мирового масштаба, другие — марионетку спецслужб, искусно использованную для влияния на общество. Какая была реальная жизнь Ванги, в чем она ошибалась, а какие ее предсказания сбылись — в этом материале мы собрали полную картину судьбы женщины, которая до сих пор будоражит умы миллионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Вангелия Пандева Гуштерова (урожденная Сурчева), известная миру как Ванга, родилась 31 января 1911 года в Струмице, в бедной крестьянской семье. Уже в три года девочка лишилась матери, а в 1923 году семья переехала в македонское село Ново-Село из-за финансовых трудностей. В 12 лет жизнь Ванги изменилась трагически: возвращаясь домой, она попала в ураган, который оставил девочку засыпанной землей и ветками. Медицинская помощь была недоступна, и Ванга постепенно ослепла.
Три года она провела в Доме слепых в Сербии, где научилась готовить, читать и писать по азбуке Брайля. Там же Ванга встретила молодого слепого человека из состоятельной семьи, с которым планировала брак, но свадьба не состоялась. После смерти мачехи Ванга вернулась в дом отца, чтобы вести хозяйство и помогать младшим братьям и сестрам. Позже она встретила любовь всей жизни — в 1942 году вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова и переехала в болгарский город Петрич. Брак оказался непростым: пара так и не имела детей, муж злоупотреблял алкоголем и умер в 42 года. Ванга усыновила двоих детей — Димитра и Виолетту, которые клялись не давать интервью о жизни матери.
Любопытно, что версия о слепоте Ванги вследствие урагана подвергается сомнению. Болгарская журналистка Святослава Тодоркова обнаружила архивные полицейские данные, которые указывают на насилие: 12-летнюю девочку нашли на окраине села после изнасилования, с поврежденными глазами. Эта версия объясняет трагический исход куда более мрачно, чем легенда о торнадо.
Слухи о пророческом даре Ванги появились в начале Второй мировой войны. По собственным воспоминаниям, в 1941 году ей явился «светловолосый всадник», который сообщил: «Скоро все перевернется в этом мире, много людей погибнет. Ты останешься здесь и будешь вещать о живых и мертвых. Не бойся! Я буду рядом». Несмотря на желание скрыть способности, слухи быстро распространились, и вскоре к Ванге потянулись люди, ищущие ответы о судьбах пропавших на фронтах родственников.
В 1942 году известность Ванги достигла такого уровня, что к ней прибыл царь Болгарии Борис III. Считается, что Ванга предсказала ему скорую смерть — через год царь действительно скончался. В послевоенные годы государство начало использовать способности Ванги: в 1967 году ее приняли на службу в Болгарский Институт суггестологии. С этого момента визит к провидице стал платным: 10 левов для граждан соцстран, до 50 долларов для западных гостей. Скептики утверждают, что Ванга приносила доход не только себе, но и спецслужбам, а также находилась под покровительством семьи генсека Тодора Живкова.
Среди многочисленных пророчеств Ванги есть те, которым приписывают точность и резонанс:
Гибель подводной лодки «Курск»: В 1980 году Ванга якобы предсказала затопление «Курска» в конце века. В августе 2000 года атомная подлодка действительно утонула в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа.
Теракт 11 сентября 2001 года: Ванге приписывают слова о падении «братьев американских, заклеванных железными птицами», что многие трактуют как предсказание атаки на Нью-Йорк.
Смерть принцессы Дианы: Слова Ванги о том, что свадьба убьет девочку и «мы умрем вместе», прозвучали в день бракосочетания Дианы. Через 16 лет принцесса погибла в автокатастрофе.
Убийство Джона Кеннеди: Согласно легендам, Ванга предупреждала президента США о надвигающемся покушении, но документальных подтверждений до его гибели нет.
Перестройка в СССР: В 1979 году Ванга заявила, что мир изменится через шесть лет и старые вожди уйдут. В 1985 году Горбачев возглавил КПСС, запустив эпоху реформ.
Пандемия коронавируса: Пророчество 1995 года о «страшной болезни из прошлого», которая поразит человечество, многие трактуют как COVID-19.
Смерть Сталина и победа СССР над Германией: Предсказания о кончине Сталина и победе СССР во Второй мировой войне также приписываются Ванге, хотя доказательная база крайне скудна.
Не все прогнозы Ванги оправдались. Среди неосуществленных предсказаний:
Начало Третьей мировой войны в 2010–2014 годах с применением ядерного оружия.
Радиоактивная катастрофа в 2011 году, приведшая к гибели флоры и фауны Европы.
Эпидемия кожных болезней в 2014 году, затронувшая миллионы людей.
«Европа почти безлюдна» к 2016 году.
Нашествие инопланетян в 2026 году, которое якобы должно нарушить ход крупного спортивного события. Племянница Ванги уточняет, что контакты с пришельцами упомянуты лишь в ее прогнозах на 2196 год.
Ванга уделяла внимание России и предполагаемым событиям на мировой арене. Ей приписывают следующие прогнозы:
Серьезные экономические трудности, вызванные внутренними и внешними факторами.
Усиление роли России в мире и «духовное пробуждение» населения, укрепление национальной идентичности.
Возможность прихода нового лидера, хотя это мнение встречается только в западных СМИ и не подтверждается русскоязычными источниками.
Некоторые трактуют предсказания Ванги как намек на спецоперацию на Украине и политические события, связанные с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Хотя Ванга умерла более 30 лет назад, вера в ее предсказания не угасает. Клинический психолог Павел Бирюков объясняет это стремлением людей к контролю в хаотичном мире. Простые способы заглянуть в будущее, будь то экстрасенсы или ясновидцы, психологически привлекательны. Люди ищут причинно-следственные связи там, где их нет, что называется «магическим мышлением». Мистика становится для них удобным инструментом ориентирования в неопределенности, сочетая интуицию и психологическую поддержку.
