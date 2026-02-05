Google ошиблась с обновлением: пользователи Android получили ноябрьскую версию вместо январской

Пользователи Android-смартфонов столкнулись с необычной ситуацией: на их устройствах начали устанавливаться старые обновления, вместо свежих. Об этом впервые сообщили пользователи на Reddit, а затем внимание на проблему обратило издание Android Authority, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В январе 2026 года Google выпустила обновление Google Play System Update (GPSU) — сервисный апдейт, который не добавляет новые функции, но необходим для корректного получения новых версий Android. Ранее аналогичный апдейт компания выпускала в ноябре 2025 года.
Однако некоторые пользователи заметили странное явление: на их телефонах январское обновление было заменено на ноябрьское, то есть устаревшее.
Основные жалобы поступали от владельцев Google Pixel — устройств, которые традиционно получают обновления первыми.
Но неполадка коснулась и других брендов. Так, один из пользователей OnePlus 13R сообщил о той же проблеме на форуме Android Authority.
Журналисты объяснили ситуацию следующим образом:
Ошибка на стороне Google. По всей видимости, компания случайно разослала старое обновление вместо актуального.
Влияние на работу смартфонов минимально. GPSU — это сервисное обновление, которое не изменяет функциональность телефона.
Таким образом, причин для беспокойства у пользователей нет. Когда Google исправит ошибку, актуальное обновление будет выпущено снова.
Если кто-то хочет действовать самостоятельно, есть несколько вариантов:
Ждать официального исправления от Google.
Удалить старое ноябрьское обновление вручную, если это критично для пользователя.
В целом ситуация не несет угрозы для работы устройств, и сервисные апдейты GPSU не влияют на повседневное использование Android.
