05.02.2026, 14:20

Google ошиблась с обновлением: пользователи Android получили ноябрьскую версию вместо январской

Новости Мира 0 339

Пользователи Android-смартфонов столкнулись с необычной ситуацией: на их устройствах начали устанавливаться старые обновления, вместо свежих. Об этом впервые сообщили пользователи на Reddit, а затем внимание на проблему обратило издание Android Authority, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что произошло с обновлениями

В январе 2026 года Google выпустила обновление Google Play System Update (GPSU) — сервисный апдейт, который не добавляет новые функции, но необходим для корректного получения новых версий Android. Ранее аналогичный апдейт компания выпускала в ноябре 2025 года.

Однако некоторые пользователи заметили странное явление: на их телефонах январское обновление было заменено на ноябрьское, то есть устаревшее.

Кто столкнулся с проблемой

  • Основные жалобы поступали от владельцев Google Pixel — устройств, которые традиционно получают обновления первыми.

  • Но неполадка коснулась и других брендов. Так, один из пользователей OnePlus 13R сообщил о той же проблеме на форуме Android Authority.

Причины и объяснение

Журналисты объяснили ситуацию следующим образом:

  • Ошибка на стороне Google. По всей видимости, компания случайно разослала старое обновление вместо актуального.

  • Влияние на работу смартфонов минимально. GPSU — это сервисное обновление, которое не изменяет функциональность телефона.

Таким образом, причин для беспокойства у пользователей нет. Когда Google исправит ошибку, актуальное обновление будет выпущено снова.

Возможные действия пользователей

Если кто-то хочет действовать самостоятельно, есть несколько вариантов:

  1. Ждать официального исправления от Google.

  2. Удалить старое ноябрьское обновление вручную, если это критично для пользователя.

В целом ситуация не несет угрозы для работы устройств, и сервисные апдейты GPSU не влияют на повседневное использование Android.

