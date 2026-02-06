Родителям назвали неочевидные признаки того, что ваш ребенок — буллер

Понять, что ваш ребенок является источником травли, — задача не из простых. Буллером может оказаться как хулиган с плохой репутацией, так и, казалось бы, примерный ученик с отличной успеваемостью. Психолог Родион Чепалов отмечает, что внешние проявления — драки, истерики или агрессия дома — не всегда служат главным индикатором. Гораздо более тонкие сигналы способны выдать ребенка, склонного к буллингу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

По словам эксперта, такие дети могут обладать хорошим социальным интеллектом: они умеют замечать слабые места других, чувствовать границы, понимать, когда можно надавить, а когда отступить. Иногда буллеры кажутся обычными, даже приятными, детьми, что делает их поведение особенно трудно выявляемым.

Неочевидные признаки травящего ребенка

Чепалов выделяет несколько тонких маркеров, на которые стоит обратить внимание родителям. Среди них — насмешливый тон при разговоре о других детях и склонность к обесцениванию: «да он сам виноват», «она странная», «они тупые». Речь также может идти о постоянных обсуждениях социальной иерархии, кто «круче», а кто «лузер», кто достоин уважения, а кто нет. Родители часто воспринимают это как подростковый цинизм или чувство юмора, однако это уже важный сигнал о возможной травле.

Еще один тревожный признак — отсутствие эмпатии к чужой боли. Буллер может спокойно рассказывать, что кто-то доведен до слез, при этом не проявляя ни сочувствия, ни тревоги. Логические оправдания жестокости, такие как «жизнь вообще жесткая» или «пусть учится быть сильным», также указывают на дефицит понимания последствий своих действий.

Особенно настораживает резкая разница в поведении: с равными детьми ребенок может быть ласковым и дружелюбным, а с более уязвимыми — командным, насмешливым и уничижительным. Психолог также отмечает, что буллеры получают удовольствие от контроля: для них важно ощущать власть, доминировать, быть «центром внимания». В отличие от настоящего лидерства, которое объединяет коллектив, буллинг строится на страхе и исключении.

Очевидные сигналы и реакция родителей

Помимо тонких признаков, существуют и более явные: жалобы других родителей или учителей, зафиксированные видеозаписи или собственные наблюдения взрослых. Однако родителям порой трудно принять факт, что их ребенок является травителем. Часто они оправдывают его поведение: «люди придираются», «ему завидуют», «это наговаривают». Психолог предупреждает: если сигналы повторяются и их несколько, важно не закрывать глаза, а разбираться с ситуацией.

Кто чаще становится буллером

По мнению Чепалова, нет единственного сценария развития буллера. Иногда это дети из неблагополучных семей, где присутствует насилие, унижение и атмосфера угроз. В таких условиях агрессия становится способом выживания. Однако не меньшая часть травителей — дети из благополучных семей, где формально «все нормально», но отсутствует контакт с родителями, внимание и поддержка. В таких случаях буллинг может быть способом самоутверждения, снятия напряжения и контроля.

Буллинг часто служит средством доказать себе и окружающим значимость: «я существую, я важен». Иногда травля возникает из-за дефицита эмоциональной грамотности — ребенок не умеет проговаривать свои чувства и замечать эмоции других. Комплексы и внутренние страхи также играют большую роль: дети могут нападать на тех, в ком видят то, что не принимают в себе. Групповая динамика усугубляет ситуацию: желание быть «как все» или не стать следующим объектом травли может толкнуть ребенка на агрессию.

Как действовать родителям

Ключевой совет Чепалова — перестать делить детей на «хороших» и «плохих», на «своих» и «чужих». Буллер — это не приговор, а сигнал о проблемах в семье и коллективе. Родители должны честно оценивать ситуацию и задавать ребенку вопросы: как он чувствует себя в школе, как относится к другим, что делает, когда злится, зачем поступает так или иначе.

Если взрослые готовы признавать сложные стороны своего ребенка и брать ответственность, буллинг можно остановить. Но если жестокость оправдывается, ребенок получает негласное разрешение продолжать травлю, и школа превращается в место, где травма распространяется по цепочке.