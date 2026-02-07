Врачи предупреждают, что «Оземпик» может вызвать слепоту

Ведущие специалисты в области медицины и офтальмологии предупреждают о серьезном, хотя и редком, осложнении, связанном с применением препаратов для снижения веса, в том числе популярного «Оземпика». По информации издания Daily Mail, речь идет о нарушениях зрения, вплоть до полной и необратимой слепоты. Медики подчеркивают, что, несмотря на широкую распространенность средства, риски для некоторых пациентов могут быть крайне опасными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Несколько научных исследований выявили, что прием подобных препаратов может быть связан с развитием неартериитной передней ишемической оптической невропатии (NAION) — редкой болезни, при которой нарушается кровоснабжение зрительного нерва. Это нарушение приводит к внезапной потере зрения, которую часто невозможно восстановить. Специалисты отмечают, что NAION диагностируется нечасто, но последствия для пациентов бывают крайне тяжелыми.
В 2025 году журнал JAMA Ophthalmology опубликовал данные о девяти пациентах в США, которые потеряли зрение после использования препаратов на основе семаглутида, действующего вещества «Оземпика». У семи из этих пациентов был подтвержден диагноз NAION. В одном особенно тревожном случае женщина ослепла на один глаз уже на утро после первой инъекции препарата. После временной отмены терапии и повторного начала лечения зрение второго глаза также было утрачено.
Помимо полной слепоты, врачи описывают и другие нарушения: безболезненное появление тени перед глазом, повреждения сосудов сетчатки, а также внутриглазные кровоизлияния. В некоторых случаях, после прекращения приема препарата, зрение частично или полностью восстанавливалось. Однако у части пациентов изменения носили необратимый характер, оставляя их с постоянными нарушениями зрения.
Точный механизм возникновения этих осложнений пока остается не до конца изученным. Ученые предполагают, что резкое снижение уровня сахара в крови под действием препарата может повреждать мелкие сосуды глаза, нарушая питание зрительного нерва. Такой эффект особенно опасен для людей с уже существующими проблемами с сосудами или повышенным риском офтальмологических заболеваний.
Врачи призывают пациентов, принимающих «Оземпик» или аналогичные препараты, быть внимательными к любым изменениям зрения и незамедлительно обращаться к специалистам при первых симптомах. Также эксперты советуют перед началом терапии обсудить возможные риски с лечащим врачом и проходить регулярное обследование глаз.
