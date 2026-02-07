Врачи предупреждают, что «Оземпик» может вызвать слепоту

Ведущие специалисты в области медицины и офтальмологии предупреждают о серьезном, хотя и редком, осложнении, связанном с применением препаратов для снижения веса, в том числе популярного «Оземпика». По информации издания Daily Mail, речь идет о нарушениях зрения, вплоть до полной и необратимой слепоты. Медики подчеркивают, что, несмотря на широкую распространенность средства, риски для некоторых пациентов могут быть крайне опасными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Связь с ишемической нейропатией зрительного нерва

Несколько научных исследований выявили, что прием подобных препаратов может быть связан с развитием неартериитной передней ишемической оптической невропатии (NAION) — редкой болезни, при которой нарушается кровоснабжение зрительного нерва. Это нарушение приводит к внезапной потере зрения, которую часто невозможно восстановить. Специалисты отмечают, что NAION диагностируется нечасто, но последствия для пациентов бывают крайне тяжелыми.

Конкретные случаи в США

В 2025 году журнал JAMA Ophthalmology опубликовал данные о девяти пациентах в США, которые потеряли зрение после использования препаратов на основе семаглутида, действующего вещества «Оземпика». У семи из этих пациентов был подтвержден диагноз NAION. В одном особенно тревожном случае женщина ослепла на один глаз уже на утро после первой инъекции препарата. После временной отмены терапии и повторного начала лечения зрение второго глаза также было утрачено.

Другие проявления осложнений

Помимо полной слепоты, врачи описывают и другие нарушения: безболезненное появление тени перед глазом, повреждения сосудов сетчатки, а также внутриглазные кровоизлияния. В некоторых случаях, после прекращения приема препарата, зрение частично или полностью восстанавливалось. Однако у части пациентов изменения носили необратимый характер, оставляя их с постоянными нарушениями зрения.

Возможные механизмы осложнения

Точный механизм возникновения этих осложнений пока остается не до конца изученным. Ученые предполагают, что резкое снижение уровня сахара в крови под действием препарата может повреждать мелкие сосуды глаза, нарушая питание зрительного нерва. Такой эффект особенно опасен для людей с уже существующими проблемами с сосудами или повышенным риском офтальмологических заболеваний.

Медицинские рекомендации

Врачи призывают пациентов, принимающих «Оземпик» или аналогичные препараты, быть внимательными к любым изменениям зрения и незамедлительно обращаться к специалистам при первых симптомах. Также эксперты советуют перед началом терапии обсудить возможные риски с лечащим врачом и проходить регулярное обследование глаз.