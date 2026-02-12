Названы повышающие риск внезапной смерти популярные продукты

Кардиолог Елизавета Скородумова рассказала в интервью «Ленте.ру» , что регулярное употребление жареной пищи и ультрапереработанных продуктов может значительно повышать риск внезапной смерти. По словам врача, многие повседневные продукты оказывают прямое влияние на сердечно-сосудистую систему, провоцируя атеросклероз, инфаркты и аритмии, сообщает Lada.kz.

Фото: SERSOLL / Shutterstock / Fotodom

«Регулярное потребление жареной пищи, продуктов с насыщенными жирами и ультрапереработанных блюд резко увеличивает эти риски», — пояснила Скородумова, ссылаясь на данные крупных научных исследований.

Какие продукты особенно опасны

Кардиолог отметила, что среди самых рискованных продуктов — жареная курица, картофель фри, колбасы, сосиски и копчености.

Жареная курица и картофель фри

По словам Скородумовой, регулярное употребление этих блюд увеличивает вероятность внезапной смерти на 13–28% . Основная причина — трансжиры, которые вызывают воспаление сосудов и ускоряют развитие атеросклероза.

Колбасы, сосиски и копчености

Продукты с высоким содержанием соли и холестерина повышают летальность у людей с сердечными заболеваниями на 10–40%. Такие блюда способствуют накоплению холестериновых бляшек, скачкам давления и развитию аритмий.

Как снизить риск внезапной смерти

Эксперт подчеркивает, что правильная замена привычных продуктов помогает снизить угрозу для сердца:

Отказ от жареной пищи в пользу запеченных или тушеных блюд .

Ограничение потребления соли и насыщенных жиров.

Минимизация количества ультрапереработанных продуктов в рационе.

По данным метаанализов, соблюдение этих правил может уменьшить риск внезапной смерти примерно на 36%.

Итог

Повседневная еда может быть не такой безопасной, как кажется. Жареные блюда и обработанные продукты создают серьезную нагрузку на сердце и сосуды, увеличивая риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти. Контроль за питанием и выбор здоровых альтернатив — один из самых эффективных способов защитить себя и продлить жизнь.