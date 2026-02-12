18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.02.2026, 15:02

Названы повышающие риск внезапной смерти популярные продукты

Новости Мира 0 363

Кардиолог Елизавета Скородумова рассказала в интервью «Ленте.ру», что регулярное употребление жареной пищи и ультрапереработанных продуктов может значительно повышать риск внезапной смерти. По словам врача, многие повседневные продукты оказывают прямое влияние на сердечно-сосудистую систему, провоцируя атеросклероз, инфаркты и аритмии, сообщает Lada.kz. 

Фото: SERSOLL / Shutterstock / Fotodom
Фото: SERSOLL / Shutterstock / Fotodom

«Регулярное потребление жареной пищи, продуктов с насыщенными жирами и ультрапереработанных блюд резко увеличивает эти риски», — пояснила Скородумова, ссылаясь на данные крупных научных исследований.

Какие продукты особенно опасны

Кардиолог отметила, что среди самых рискованных продуктов — жареная курица, картофель фри, колбасы, сосиски и копчености.

  • Жареная курица и картофель фри
    По словам Скородумовой, регулярное употребление этих блюд увеличивает вероятность внезапной смерти на 13–28%. Основная причина — трансжиры, которые вызывают воспаление сосудов и ускоряют развитие атеросклероза.

  • Колбасы, сосиски и копчености
    Продукты с высоким содержанием соли и холестерина повышают летальность у людей с сердечными заболеваниями на 10–40%. Такие блюда способствуют накоплению холестериновых бляшек, скачкам давления и развитию аритмий.

Как снизить риск внезапной смерти

Эксперт подчеркивает, что правильная замена привычных продуктов помогает снизить угрозу для сердца:

  • Отказ от жареной пищи в пользу запеченных или тушеных блюд.

  • Ограничение потребления соли и насыщенных жиров.

  • Минимизация количества ультрапереработанных продуктов в рационе.

По данным метаанализов, соблюдение этих правил может уменьшить риск внезапной смерти примерно на 36%.

Итог

Повседневная еда может быть не такой безопасной, как кажется. Жареные блюда и обработанные продукты создают серьезную нагрузку на сердце и сосуды, увеличивая риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти. Контроль за питанием и выбор здоровых альтернатив — один из самых эффективных способов защитить себя и продлить жизнь.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь