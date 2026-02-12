«Шансов нет»: WhatsApp сделал заявление после его полной блокировки в России

Мессенджер WhatsApp заявил о намерении продолжать работу над сохранением связи для пользователей в России, несмотря на полную блокировку со стороны российских властей. Компания назвала действия властей «шагом назад», подчеркивая важность безопасного и конфиденциального общения для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
12 февраля российские провайдеры перестали обеспечивать доступ к доменам whatsapp.com и web.whatsapp.com, которые исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ).
Последствия блокировки:
Сервисы стали недоступны для пользователей с российских IP-адресов.
Для обхода блокировки требуется использование VPN.
При попытке зайти на сайты возникает ошибка DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, что свидетельствует о полной недоступности сервисов для российских браузеров.
Подобная судьба коснулась и других платформ компании Meta: Facebook, Instagram, а также частично YouTube.
WhatsApp, принадлежащий компании Meta, официально заявил:
«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи».
Компания подчеркнула, что блокировка со стороны российских властей является «шагом назад» и препятствует доступу россиян к безопасной и конфиденциальной коммуникации.
Особенности позиции WhatsApp:
Мессенджер защищен сквозным шифрованием, что делает переписку пользователей недоступной для третьих лиц.
В компании считают, что ограничения связаны именно с этим уровнем конфиденциальности.
WhatsApp уже сталкивался с ограничениями в других странах, включая ОАЭ, Катар и Китай, где сервис был частично или полностью заблокирован.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp сможет возобновить работу в России только при соблюдении российского законодательства и готовности компании к диалогу с властями:
Если корпорация будет сохранять бескомпромиссную позицию, шансов на работу в стране нет.
В качестве альтернативы российским пользователям предложен мессенджер Max.
Таким образом, вопрос возобновления работы WhatsApp напрямую зависит от позиции Meta и согласия на юридические и технические требования российских властей.
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в WhatsApp, мотивируя это использованием мессенджера для «обмана, вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность».
Подобные меры касались и других сервисов Meta, включая Facebook и Instagram.
В международной практике WhatsApp также сталкивался с ограничениями:
ОАЭ и Катар: отключены голосовые вызовы;
Китай: ограничение голосовой связи с 2017 года и полная блокировка к 2024 году.
В январе 2026 года агентство Bloomberg сообщило, что группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки подала иск против Meta. Причина — доступ компании к перепискам пользователей WhatsApp и их анализ.
В России депутаты от КПРФ предложили законопроект о бессрочном моратории на блокировку мессенджеров и социальных сетей. Цель инициативы:
Ограничить «цифровые локдауны», воспринимаемые гражданами как посягательство на конституционные права.
Сохранить за надзорными органами право ограничивать отдельные виды информации, не прибегая к полной блокировке платформ.
По мнению авторов инициативы, такой подход позволит сочетать защиту прав пользователей и информационную безопасность государства.
Блокировка WhatsApp в России демонстрирует растущее напряжение между стремлением властей контролировать цифровое пространство и правом граждан на безопасное общение.
Компания WhatsApp продолжает бороться за доступ к сервису для россиян, подчеркивая значение конфиденциальности.
Российские власти настаивают на полном соблюдении местного законодательства.
Итоговая судьба мессенджера в стране зависит от позиции Meta и готовности к компромиссу с Кремлем.
