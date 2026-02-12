18+
12.02.2026, 17:58

У русскоговорящей туристки сгорел новый iPhone и уничтожил вещи на 2 млн рублей

Новости Мира 0 264

В Саудовской Аравии произошел инцидент с новым смартфоном iPhone 17 Pro Max, который, по словам русскоговорящей туристки, загорелся и взорвался всего через несколько часов после покупки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «Mash»
Фото: Telegram-канал «Mash»

По утверждению владелицы устройства, смартфон был приобретен незадолго до происшествия и успел проработать лишь около трех часов после распаковки.

Пожар уничтожил технику и личные вещи

Возгорание, как рассказывает туристка, привело к повреждению ее имущества. В результате пострадали:

  • личные вещи,

  • брендовые аксессуары,

  • техника, используемая для ведения блога.

По предварительной оценке самой владелицы, общий материальный ущерб превысил 2 млн рублей. В эту сумму входит и стоимость самого смартфона, которая составляла примерно 170 тысяч рублей.

При этом девушка не получила травм — инцидент обошелся без пострадавших.

Предварительные выводы полиции

Согласно информации, которой поделилась туристка, местные правоохранительные органы установили, что очаг возгорания находился непосредственно в смартфоне. Другие детали расследования пока не раскрываются.

Официальных технических заключений о причинах произошедшего на момент публикации не приводится.

Спор с производителем

После инцидента владелица устройства обратилась в компанию Apple с требованием компенсировать нанесенный ущерб. По ее словам, производитель отказался возмещать стоимость личных вещей, поврежденных во время пожара.

Теперь туристка пытается добиться возврата средств за устройство и компенсации убытков.

Возможные причины происшествия

Точные обстоятельства возгорания пока не установлены. Среди возможных факторов, которые обсуждаются, — перегрев устройства при работе или зарядке, а также высокая температура окружающей среды, которая могла усилить реакцию аккумулятора.

Специалисты отмечают, что подобные случаи требуют технической экспертизы, поскольку причины возгорания электроники могут быть связаны как с производственным дефектом, так и с условиями эксплуатации.

