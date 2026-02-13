Движения глаз помогают вспоминать детали прошлого: новое исследование

Учёные из научно-исследовательской организации Baycrest при Университете Торонто обнаружили, что движения глаз играют активную роль в процессе воспоминаний. Их работа опубликована в журнале Cognition и проливает свет на то, как именно мы извлекаем эпизодические воспоминания — воспоминания о конкретных событиях и опыте, которые мы пережили лично, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Всплеск глазных движений предшествует воспоминанию

Исследование показало, что перед тем как человек вспомнит конкретную деталь прошлого события — увиденное, услышанное или пережитое — активность глаз, особенно саккад (коротких быстрых движений глаз), резко возрастает примерно за 0,5 секунды.

После того как деталь была воспроизведена, визуальная активность глаз временно снижается. Интересно, что такой эффект наблюдался только при воспоминании эпизодической информации, тогда как воспоминания общих фактов или справочных сведений — так называемая неэпизодическая память — не вызывали заметных изменений в движениях глаз.

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 91 здоровый молодой человек. Методика включала несколько этапов:

Аудиоэкскурсия по музею

Участники слушали экскурсию по экспозиции музея Baycrest в Торонто. Экскурсия состояла из двух частей по 10 минут каждая, во время которых они знакомились с объектами и событиями. Свободное воспроизведение информации

Через неделю участников попросили пересказать услышанное, смотря на пустой экран. При этом система видеотрекинга фиксировала движения глаз. Синхронизация движений и воспоминаний

С помощью анализа данных исследователи смогли сопоставить каждое движение глаз с точным моментом, когда участник произносил отдельные элементы своих воспоминаний.

Основные результаты исследования

Анализ показал чёткую временную закономерность:

Всплеск движений глаз предшествует появлению эпизодической детали в речи.

Сразу после воспоминания этой детали наблюдается кратковременное «затишье» визуальной активности .

Для неэпизодической информации такой паттерн не обнаружен.

По словам ведущего автора исследования Брайана Левина, эти результаты свидетельствуют о том, что движения глаз отражают активную реконструкцию визуально-пространственных компонентов памяти, а не являются просто побочным эффектом вспоминания.

Практическое значение открытия

Авторы отмечают, что понимание роли движений глаз может иметь важные клинические применения:

Ранняя диагностика деменции и неврологических заболеваний

Поскольку автобиографическая память страдает на ранних стадиях таких болезней, отслеживание движений глаз может помочь разработать чувствительные и ненавязчивые методы оценки памяти и состояния мозга .

Исследование посттравматического стрессового расстройства

Подобные методики могут использоваться для изучения изменений в воспоминаниях у пациентов с PTSD.

Лонгитудинальные исследования старения и нейродегенеративных процессов

Слежение за динамикой глазных движений может дать ценную информацию о том, как память и мозг изменяются с возрастом или под воздействием нейродегенеративных заболеваний.

Вывод

Открытие канадских исследователей подтверждает, что движения глаз — это не просто физиологический рефлекс, а активный инструмент, помогающий нам восстанавливать детали прошлого. Эти знания открывают новые возможности для медицины, нейропсихологии и изучения человеческой памяти в целом.