Пьяный житель Беслана торопился домой, угнал две машины и устроил ДТП

В Северной Осетии сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя города Беслан, который за одну ночь совершил дерзкое преступление — угнал сразу два автомобиля и устроил несколько аварийных ситуаций на дороге. Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия — Алания, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ночная поездка с алкогольным сопровождением

Инцидент произошел в Правобережном районе Беслана поздно вечером. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда заметил во дворе незапертый автомобиль ВАЗ-2114. Без колебаний он завел машину и направился в сторону своего дома.

Однако на объездной дороге автомобиль заглох, оставив угонщика без движения.

Помощь случайного водителя обернулась обманом

Проезжавший мимо водитель другой Лады заметил проблему и решил помочь — он взял ВАЗ на буксир, чтобы довезти угонщика до автостанции Беслана.

На этом этапе события приняли неожиданный поворот: у автостанции злоумышленник предложил водителю поменяться местами, объяснив это тем, что так ему будет проще ориентироваться на улицах города.

Второй угон и бегство с места ДТП

Как только мужчина сел за руль исправной Лады, он резко дернул автомобиль, оборвал трос и исчез с места, оставив помощника в замешательстве.

Через некоторое время беглец зацепил попутную иномарку и снова скрылся с места ДТП, создав угрозу безопасности других участников движения.

Задержание и объяснения злоумышленника

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение суток. Мужчина объяснил свой поступок простой причиной — он очень торопился домой.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за угон транспортного средства. Кроме того, составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, учитывая опасные маневры и аварийные ситуации, которые он создал.

Итог

Эта история служит наглядным примером того, как алкоголь и безрассудство могут привести к криминальным последствиям, угрожать жизни людей и закончиться уголовным преследованием.