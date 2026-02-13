Пьяный житель Беслана торопился домой, угнал две машины и устроил ДТП

В Северной Осетии сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя города Беслан, который за одну ночь совершил дерзкое преступление — угнал сразу два автомобиля и устроил несколько аварийных ситуаций на дороге. Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия — Алания, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент произошел в Правобережном районе Беслана поздно вечером. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда заметил во дворе незапертый автомобиль ВАЗ-2114. Без колебаний он завел машину и направился в сторону своего дома.
Однако на объездной дороге автомобиль заглох, оставив угонщика без движения.
Проезжавший мимо водитель другой Лады заметил проблему и решил помочь — он взял ВАЗ на буксир, чтобы довезти угонщика до автостанции Беслана.
На этом этапе события приняли неожиданный поворот: у автостанции злоумышленник предложил водителю поменяться местами, объяснив это тем, что так ему будет проще ориентироваться на улицах города.
Как только мужчина сел за руль исправной Лады, он резко дернул автомобиль, оборвал трос и исчез с места, оставив помощника в замешательстве.
Через некоторое время беглец зацепил попутную иномарку и снова скрылся с места ДТП, создав угрозу безопасности других участников движения.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение суток. Мужчина объяснил свой поступок простой причиной — он очень торопился домой.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за угон транспортного средства. Кроме того, составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, учитывая опасные маневры и аварийные ситуации, которые он создал.
Эта история служит наглядным примером того, как алкоголь и безрассудство могут привести к криминальным последствиям, угрожать жизни людей и закончиться уголовным преследованием.
Комментарии0 комментарий(ев)