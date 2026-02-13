Испанка отравила мужа, когда узнала, что он изнасиловал ребенка

В Испании женщина пыталась расправиться с мужем, узнав, что он изнасиловал мальчика, которого они считали его внуком. Об этом пишет газета ElCaso, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Завтрак с опасной добавкой

71-летний мужчина оказался на грани жизни и смерти после того, как его 46-летняя жена подсыпала в завтрак большое количество таблеток, включая противосудорожное средство от фибромиалгии. Мужчина начал испытывать сильную боль, тошноту и рвоту.

Однако когда жена увидела страдания мужа, её сердце смягчилось — она вызвала скорую помощь, чтобы ему оказали медицинскую помощь.

Признание и арест

На следующий день врачи связались с женщиной, чтобы уточнить обстоятельства передозировки. Она призналась, что сама подстроила отравление, после чего была арестована.

Обвинение: попытка убийства с использованием лекарственных средств.

Темное прошлое мужа

Сейчас выясняется, что пострадавший ранее уже был судим за сексуальное насилие над детьми в семье. Преступления испанца начались еще в 1970-х годах — сначала против семилетней сестры, а затем десятилетиями против несовершеннолетних родственниц и дочерей подруг.

Последний известный инцидент произошел летом 2021 года, а в мае 2024 года мужчину вновь арестовали. Несмотря на показания жертв, включая сестру и дочь, он отсидел лишь несколько месяцев и вышел на свободу.

Ошибка доверия и горькое осознание

Жена долгое время не верила обвинениям против мужа и сама оказалась под следствием за укрывательство. Лишь после того как узнала страшную правду о его преступлениях, она решилась на отчаянный шаг — попытку отравления.

Случай в Валенсии стал жестким напоминанием о том, насколько опасно закрывать глаза на зло даже в семье, и какие тяжелые последствия может иметь молчание и неверие.