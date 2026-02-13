Музыкальная арифметика в изгнании: как Константин Меладзе в семь раз увеличил свои доходы, не возвращаясь в Россию

Пока одни артисты теряют связи с родиной, Константин Меладзе демонстрирует чудеса финансовой эквилибристики. Несмотря на фактический отъезд из страны более двух лет назад, его бизнес-империя в России не просто выжила, а показала рекордную в своей истории доходность. По итогам 2025 года чистая прибыль его главного актива исчисляется девятизначными суммами, заставляя экспертов гадать: в чем секрет такого успеха?, сообщает Lada.kz со ссылкой на SHOT.
Главным финансовым локомотивом композитора остается продюсерский центр «Меладзе Мьюзик». По данным мониторинговых каналов (SHOT), прошлый год стал для компании по-настоящему «золотым»:
Чистая прибыль: 100 млн 230 тысяч рублей.
Динамика: Рост на 15 млн рублей всего за один календарный год.
Масштаб: С 2022 года доходы лейбла взлетели почти в семь раз.
Такие показатели выглядят впечатляюще на фоне того, что сам владелец бизнеса находится за пределами РФ. Судя по всему, отлаженная годами система управления авторскими правами и стримингами продолжает работать как швейцарские часы.
Успех лейбла держится не на одном имени. «Меладзе Мьюзик» — это целая экосистема товарных знаков и проектов, которые десятилетиями доминировали в хит-парадах. Под управлением центра находятся:
Популярные коллективы: Права на бренды «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и певицу Дакоту.
Семейный подряд: Песни самого Константина, хиты Валерия Меладзе и Веры Брежневой.
Инфраструктура: Собственная звукозаписывающая студия, предоставляющая услуги сторонним артистам (включая певицу SOFA).
Помимо музыкального бизнеса, Меладзе-старший не пренебрегает и классическими инструментами приумножения капитала. Сообщается, что композитор активно использует российские накопительные счета. Даже находясь в Европе, он получает около 500 тысяч рублей в год только в виде процентов по вкладам. Всего с начала СВО «пассивка» принесла маэстро более 1,5 млн рублей.
Финансовый взлет происходит на фоне серьезных перемен в личной жизни продюсера. После отъезда из России в 2022 году вместе с супругой Верой Брежневой пара столкнулась с рядом трудностей:
Продажа имущества: В начале 2023 года на торги был выставлен их роскошный подмосковный особняк.
Семейный финал: В октябре того же года Брежнева официально подтвердила развод, положив конец многочисленным слухам.
Сегодня Константин Меладзе предпочитает вести закрытый образ жизни. Несмотря на то что он по-прежнему опасается лично посещать Россию (продюсер даже не приехал на годовщину смерти отца, наблюдая за церемонией по видеосвязи), его финансовые нити с Москвой остаются крепче, чем когда-либо.
