18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.02.2026, 17:47

Музыкальная арифметика в изгнании: как Константин Меладзе в семь раз увеличил свои доходы, не возвращаясь в Россию

Новости Мира 0 454

Пока одни артисты теряют связи с родиной, Константин Меладзе демонстрирует чудеса финансовой эквилибристики. Несмотря на фактический отъезд из страны более двух лет назад, его бизнес-империя в России не просто выжила, а показала рекордную в своей истории доходность. По итогам 2025 года чистая прибыль его главного актива исчисляется девятизначными суммами, заставляя экспертов гадать: в чем секрет такого успеха?, сообщает Lada.kz со ссылкой на SHOT.

WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ
WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ

«Меладзе Мьюзик»: Феноменальный скачок прибыли

Главным финансовым локомотивом композитора остается продюсерский центр «Меладзе Мьюзик». По данным мониторинговых каналов (SHOT), прошлый год стал для компании по-настоящему «золотым»:

  • Чистая прибыль: 100 млн 230 тысяч рублей.

  • Динамика: Рост на 15 млн рублей всего за один календарный год.

  • Масштаб: С 2022 года доходы лейбла взлетели почти в семь раз.

Такие показатели выглядят впечатляюще на фоне того, что сам владелец бизнеса находится за пределами РФ. Судя по всему, отлаженная годами система управления авторскими правами и стримингами продолжает работать как швейцарские часы.

Бренды, которые кормят: Кто входит в «золотой портфель»?

Успех лейбла держится не на одном имени. «Меладзе Мьюзик» — это целая экосистема товарных знаков и проектов, которые десятилетиями доминировали в хит-парадах. Под управлением центра находятся:

  1. Популярные коллективы: Права на бренды «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и певицу Дакоту.

  2. Семейный подряд: Песни самого Константина, хиты Валерия Меладзе и Веры Брежневой.

  3. Инфраструктура: Собственная звукозаписывающая студия, предоставляющая услуги сторонним артистам (включая певицу SOFA).

Пассивный доход и «банковская подушка»

Помимо музыкального бизнеса, Меладзе-старший не пренебрегает и классическими инструментами приумножения капитала. Сообщается, что композитор активно использует российские накопительные счета. Даже находясь в Европе, он получает около 500 тысяч рублей в год только в виде процентов по вкладам. Всего с начала СВО «пассивка» принесла маэстро более 1,5 млн рублей.

Жизнь после развода: Подмосковный особняк и итальянское спокойствие

Финансовый взлет происходит на фоне серьезных перемен в личной жизни продюсера. После отъезда из России в 2022 году вместе с супругой Верой Брежневой пара столкнулась с рядом трудностей:

  • Продажа имущества: В начале 2023 года на торги был выставлен их роскошный подмосковный особняк.

  • Семейный финал: В октябре того же года Брежнева официально подтвердила развод, положив конец многочисленным слухам.

Сегодня Константин Меладзе предпочитает вести закрытый образ жизни. Несмотря на то что он по-прежнему опасается лично посещать Россию (продюсер даже не приехал на годовщину смерти отца, наблюдая за церемонией по видеосвязи), его финансовые нити с Москвой остаются крепче, чем когда-либо.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь