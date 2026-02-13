Музыкальная арифметика в изгнании: как Константин Меладзе в семь раз увеличил свои доходы, не возвращаясь в Россию

Пока одни артисты теряют связи с родиной, Константин Меладзе демонстрирует чудеса финансовой эквилибристики. Несмотря на фактический отъезд из страны более двух лет назад, его бизнес-империя в России не просто выжила, а показала рекордную в своей истории доходность. По итогам 2025 года чистая прибыль его главного актива исчисляется девятизначными суммами, заставляя экспертов гадать: в чем секрет такого успеха?, сообщает Lada.kz со ссылкой на SHOT.