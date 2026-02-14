Шпионаж из миски: как обычная кормушка для кота открывает хакерам двери в вашу квартиру

Владельцы домашних животных все чаще доверяют заботу о питомцах «умным» гаджетам, однако эксперты по информационной безопасности предупреждают: такие устройства могут стать серьезной брешью в защите вашего дома. Владимир Дащенко из Kaspersky ICS CERT разъяснил, почему обычная автоматическая кормушка может представлять интерес для хакеров и к каким последствиям может привести ее взлом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Главная опасность умных кормушек заключается в наличии встроенных камер и микрофонов. Если злоумышленник получает удаленный доступ к устройству, он фактически устанавливает скрытое наблюдение внутри вашей квартиры. Это позволяет преступникам собирать конфиденциальную информацию, записывать частные разговоры или отслеживать график передвижения жильцов.
Кроме того, кормушка является частью вашей домашней Wi-Fi сети. Взломав ее, киберпреступники используют гаджет как «входную дверь», чтобы добраться до более важных целей — ваших компьютеров, смартфонов и сетевых хранилищ. Таким образом, через миску для корма хакеры могут попытаться украсть пароли от банковских приложений или личные документы.
Часто целью взлома становится не конкретный человек, а вычислительная мощность устройства. Захваченные гаджеты объединяются в масштабные сети — ботнеты. В дальнейшем эта сеть используется преступниками для проведения массированных атак на сайты (DDoS-атаки) или для скрытой добычи криптовалюты. В таких случаях пользователь может даже не подозревать о взломе, замечая лишь медленную работу интернета или странное поведение техники.
Специалисты выделяют несколько признаков того, что ваша кормушка больше вам не принадлежит. Насторожить должно любое нестандартное поведение устройства:
Самопроизвольные перезагрузки или включение камеры без вашей команды.
Появление в мобильном приложении уведомлений о действиях, которые вы не совершали.
Постоянные обрывы связи с Wi-Fi или резкое замедление работы домашней сети.
Эксперты напоминают, что любое оборудование с выходом в интернет — будь то видеоняня, умная лампа или кормушка — нуждается в защите. Чтобы минимизировать риски, необходимо сразу после покупки менять заводские пароли на сложные и уникальные комбинации, а также регулярно обновлять программное обеспечение устройства. Игнорирование этих простых правил превращает удобный бытовой прибор в потенциальный канал для утечки ваших личных данных.
