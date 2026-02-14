Шпионаж из миски: как обычная кормушка для кота открывает хакерам двери в вашу квартиру

Владельцы домашних животных все чаще доверяют заботу о питомцах «умным» гаджетам, однако эксперты по информационной безопасности предупреждают: такие устройства могут стать серьезной брешью в защите вашего дома. Владимир Дащенко из Kaspersky ICS CERT разъяснил, почему обычная автоматическая кормушка может представлять интерес для хакеров и к каким последствиям может привести ее взлом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Основные риски: от слежки до кражи данных

Главная опасность умных кормушек заключается в наличии встроенных камер и микрофонов. Если злоумышленник получает удаленный доступ к устройству, он фактически устанавливает скрытое наблюдение внутри вашей квартиры. Это позволяет преступникам собирать конфиденциальную информацию, записывать частные разговоры или отслеживать график передвижения жильцов.

Кроме того, кормушка является частью вашей домашней Wi-Fi сети. Взломав ее, киберпреступники используют гаджет как «входную дверь», чтобы добраться до более важных целей — ваших компьютеров, смартфонов и сетевых хранилищ. Таким образом, через миску для корма хакеры могут попытаться украсть пароли от банковских приложений или личные документы.

Техническое использование взломанных устройств

Часто целью взлома становится не конкретный человек, а вычислительная мощность устройства. Захваченные гаджеты объединяются в масштабные сети — ботнеты. В дальнейшем эта сеть используется преступниками для проведения массированных атак на сайты (DDoS-атаки) или для скрытой добычи криптовалюты. В таких случаях пользователь может даже не подозревать о взломе, замечая лишь медленную работу интернета или странное поведение техники.

Как распознать вмешательство извне

Специалисты выделяют несколько признаков того, что ваша кормушка больше вам не принадлежит. Насторожить должно любое нестандартное поведение устройства:

Самопроизвольные перезагрузки или включение камеры без вашей команды.

Появление в мобильном приложении уведомлений о действиях, которые вы не совершали.

Постоянные обрывы связи с Wi-Fi или резкое замедление работы домашней сети.

Меры предосторожности

Эксперты напоминают, что любое оборудование с выходом в интернет — будь то видеоняня, умная лампа или кормушка — нуждается в защите. Чтобы минимизировать риски, необходимо сразу после покупки менять заводские пароли на сложные и уникальные комбинации, а также регулярно обновлять программное обеспечение устройства. Игнорирование этих простых правил превращает удобный бытовой прибор в потенциальный канал для утечки ваших личных данных.