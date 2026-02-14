18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.02.2026, 20:06

Шпионаж из миски: как обычная кормушка для кота открывает хакерам двери в вашу квартиру

Новости Мира 0 374

Владельцы домашних животных все чаще доверяют заботу о питомцах «умным» гаджетам, однако эксперты по информационной безопасности предупреждают: такие устройства могут стать серьезной брешью в защите вашего дома. Владимир Дащенко из Kaspersky ICS CERT разъяснил, почему обычная автоматическая кормушка может представлять интерес для хакеров и к каким последствиям может привести ее взлом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основные риски: от слежки до кражи данных

Главная опасность умных кормушек заключается в наличии встроенных камер и микрофонов. Если злоумышленник получает удаленный доступ к устройству, он фактически устанавливает скрытое наблюдение внутри вашей квартиры. Это позволяет преступникам собирать конфиденциальную информацию, записывать частные разговоры или отслеживать график передвижения жильцов.

Кроме того, кормушка является частью вашей домашней Wi-Fi сети. Взломав ее, киберпреступники используют гаджет как «входную дверь», чтобы добраться до более важных целей — ваших компьютеров, смартфонов и сетевых хранилищ. Таким образом, через миску для корма хакеры могут попытаться украсть пароли от банковских приложений или личные документы.

Техническое использование взломанных устройств

Часто целью взлома становится не конкретный человек, а вычислительная мощность устройства. Захваченные гаджеты объединяются в масштабные сети — ботнеты. В дальнейшем эта сеть используется преступниками для проведения массированных атак на сайты (DDoS-атаки) или для скрытой добычи криптовалюты. В таких случаях пользователь может даже не подозревать о взломе, замечая лишь медленную работу интернета или странное поведение техники.

Как распознать вмешательство извне

Специалисты выделяют несколько признаков того, что ваша кормушка больше вам не принадлежит. Насторожить должно любое нестандартное поведение устройства:

  • Самопроизвольные перезагрузки или включение камеры без вашей команды.

  • Появление в мобильном приложении уведомлений о действиях, которые вы не совершали.

  • Постоянные обрывы связи с Wi-Fi или резкое замедление работы домашней сети.

Меры предосторожности

Эксперты напоминают, что любое оборудование с выходом в интернет — будь то видеоняня, умная лампа или кормушка — нуждается в защите. Чтобы минимизировать риски, необходимо сразу после покупки менять заводские пароли на сложные и уникальные комбинации, а также регулярно обновлять программное обеспечение устройства. Игнорирование этих простых правил превращает удобный бытовой прибор в потенциальный канал для утечки ваших личных данных.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь