Названо самое счастливое в любви поколение

Поколение миллениалов, которому сейчас от 30 до 40 лет, оказалось наиболее довольным своей личной и сексуальной жизнью по сравнению с другими возрастными группами. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании Ipsos , проанализировав данные, опубликованные РИА Новости , сообщает Lada.kz.

Фото: dishcuss.com

Исследование охватило десятки тысяч людей

Онлайн-опрос проводился в период с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. В нем приняли участие около 24 тыс. человек из 29 стран мира. Статистическая погрешность исследования составляет примерно 3,5 процентного пункта, что делает результаты достаточно репрезентативными для анализа глобальных тенденций.

Довольство любовной жизнью по поколениям

Согласно опросу, 65% миллениалов сообщили о том, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Этот показатель является самым высоким среди всех возрастных групп, что выделяет миллениалов на фоне других поколений.

Для сравнения:

Поколение X (41–56 лет) – около 59–60% довольны личной жизнью;

Поколение Z (до 29 лет) – 57%;

Беби-бумеры (57–75 лет) – 55%.

Таким образом, можно заметить четкую тенденцию: более молодые взрослые чаще выражают удовлетворение своей личной жизнью, а старшие поколения показывают меньший уровень удовлетворенности.

Чувство любви ощущается равномерно

Интересно, что показатель ощущения «быть любимым» практически не зависит от поколения. Опрос показал следующие результаты:

Беби-бумеры – 79% ощущают себя любимыми;

Миллениалы – 77%;

Поколение Z – 76%;

Поколение X – 75%.

То есть, несмотря на различия в уровне удовлетворенности любовной и сексуальной жизнью, ощущение эмоциональной привязанности и любви остается примерно одинаковым для всех возрастных категорий.

Вывод экспертов

Эксперты отмечают, что миллениалы, вероятно, лучше адаптировались к современным условиям построения отношений: сочетание онлайн-знакомств, более открытого отношения к сексуальности и высокая мобильность позволяют им получать больше удовлетворения от личной жизни.

При этом старшие поколения продолжают испытывать эмоциональную привязанность, хотя могут быть менее удовлетворены реалиями современной любовной жизни.