18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.02.2026, 13:51

Названо самое счастливое в любви поколение

Новости Мира 0 321

Поколение миллениалов, которому сейчас от 30 до 40 лет, оказалось наиболее довольным своей личной и сексуальной жизнью по сравнению с другими возрастными группами. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании Ipsos, проанализировав данные, опубликованные РИА Новости, сообщает Lada.kz. 

Фото: dishcuss.com
Фото: dishcuss.com

Исследование охватило десятки тысяч людей

Онлайн-опрос проводился в период с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. В нем приняли участие около 24 тыс. человек из 29 стран мира. Статистическая погрешность исследования составляет примерно 3,5 процентного пункта, что делает результаты достаточно репрезентативными для анализа глобальных тенденций.

Довольство любовной жизнью по поколениям

Согласно опросу, 65% миллениалов сообщили о том, что удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. Этот показатель является самым высоким среди всех возрастных групп, что выделяет миллениалов на фоне других поколений.

Для сравнения:

  • Поколение X (41–56 лет) – около 59–60% довольны личной жизнью;

  • Поколение Z (до 29 лет) – 57%;

  • Беби-бумеры (57–75 лет) – 55%.

Таким образом, можно заметить четкую тенденцию: более молодые взрослые чаще выражают удовлетворение своей личной жизнью, а старшие поколения показывают меньший уровень удовлетворенности.

Чувство любви ощущается равномерно

Интересно, что показатель ощущения «быть любимым» практически не зависит от поколения. Опрос показал следующие результаты:

  • Беби-бумеры – 79% ощущают себя любимыми;

  • Миллениалы – 77%;

  • Поколение Z – 76%;

  • Поколение X – 75%.

То есть, несмотря на различия в уровне удовлетворенности любовной и сексуальной жизнью, ощущение эмоциональной привязанности и любви остается примерно одинаковым для всех возрастных категорий.

Вывод экспертов

Эксперты отмечают, что миллениалы, вероятно, лучше адаптировались к современным условиям построения отношений: сочетание онлайн-знакомств, более открытого отношения к сексуальности и высокая мобильность позволяют им получать больше удовлетворения от личной жизни.

При этом старшие поколения продолжают испытывать эмоциональную привязанность, хотя могут быть менее удовлетворены реалиями современной любовной жизни.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь