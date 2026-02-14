18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.02.2026, 15:42

«Мгла» накрыла Израиль и Палестину

Новости Мира 0 383

Мощная песчаная буря обрушилась на Израиль и части Палестины, создавая непривычные погодные условия и усиливая риски для здоровья жителей региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

 

Масштабное воздействие песчаной бури в Израиле

По данным портала Ynet, большую часть территории Израиля накрыла густая «песчаная мгла», снижающая видимость до уровня тумана.

  • Автомобили и здания покрылись тонким слоем песка и пыли.

  • Движение на дорогах осложнилось, а активное пребывание на улице стало небезопасным.

Причиной явления стали юго-западные ветры, принесшие песок и пыль из Северной Африки.

Рекомендации для жителей: берегите здоровье

Минздрав Израиля выступил с официальными рекомендациями:

  • Людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями следует минимизировать пребывание на открытом воздухе.

  • Ограничить физическую активность на улице должны пожилые люди, беременные женщины и дети.

  • Для всех остальных рекомендуется использовать защитные маски и избегать длительного пребывания на открытом воздухе.

Специалисты отмечают, что в период песчаных бурь увеличивается число госпитализаций и сердечных приступов.

Песчаная буря достигла Палестинских территорий

Палестинский метеоролог Лейс аль-Аллами сообщил в социальной сети Х, что песчаные бури, сформировавшиеся у северных побережий Ливии и Египта, движутся на восток и достигли палестинских территорий.

  • Особое внимание уделяется сектору Газа, где после двух лет разрушительных атак сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация.

  • Песчаная буря осложняет жизнь вынужденных переселенцев, усугубляя уже существующие проблемы с жильем и медицинской помощью.

Вредное воздействие на атмосферу и здоровье

Министерство охраны окружающей среды и минздрав Израиля предупредили о «очень высоком загрязнении воздуха респираторными частицами, возникающими в результате конвекции пыли из Северной Африки».

  • Ближний Восток считается одним из наиболее уязвимых регионов к песчаным бурям.

  • В такие периоды отмечается рост числа госпитализаций, связанных с проблемами дыхательной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты подчеркивают, что песчаные бури — это не только погодное явление, но и серьезная угроза для здоровья населения.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь