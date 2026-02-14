«Мгла» накрыла Израиль и Палестину

Мощная песчаная буря обрушилась на Израиль и части Палестины, создавая непривычные погодные условия и усиливая риски для здоровья жителей региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Масштабное воздействие песчаной бури в Израиле

По данным портала Ynet, большую часть территории Израиля накрыла густая «песчаная мгла», снижающая видимость до уровня тумана.

Автомобили и здания покрылись тонким слоем песка и пыли.

Движение на дорогах осложнилось, а активное пребывание на улице стало небезопасным.

Причиной явления стали юго-западные ветры, принесшие песок и пыль из Северной Африки.

Рекомендации для жителей: берегите здоровье

Минздрав Израиля выступил с официальными рекомендациями:

Людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями следует минимизировать пребывание на открытом воздухе.

Ограничить физическую активность на улице должны пожилые люди, беременные женщины и дети.

Для всех остальных рекомендуется использовать защитные маски и избегать длительного пребывания на открытом воздухе.

Специалисты отмечают, что в период песчаных бурь увеличивается число госпитализаций и сердечных приступов.

Песчаная буря достигла Палестинских территорий

Палестинский метеоролог Лейс аль-Аллами сообщил в социальной сети Х, что песчаные бури, сформировавшиеся у северных побережий Ливии и Египта, движутся на восток и достигли палестинских территорий.

Особое внимание уделяется сектору Газа, где после двух лет разрушительных атак сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация.

Песчаная буря осложняет жизнь вынужденных переселенцев, усугубляя уже существующие проблемы с жильем и медицинской помощью.

Вредное воздействие на атмосферу и здоровье

Министерство охраны окружающей среды и минздрав Израиля предупредили о «очень высоком загрязнении воздуха респираторными частицами, возникающими в результате конвекции пыли из Северной Африки».

Ближний Восток считается одним из наиболее уязвимых регионов к песчаным бурям.

В такие периоды отмечается рост числа госпитализаций, связанных с проблемами дыхательной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты подчеркивают, что песчаные бури — это не только погодное явление, но и серьезная угроза для здоровья населения.