«Мгла» накрыла Израиль и Палестину

Мощная песчаная буря обрушилась на Израиль и части Палестины, создавая непривычные погодные условия и усиливая риски для здоровья жителей региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным портала Ynet, большую часть территории Израиля накрыла густая «песчаная мгла», снижающая видимость до уровня тумана.
Автомобили и здания покрылись тонким слоем песка и пыли.
Движение на дорогах осложнилось, а активное пребывание на улице стало небезопасным.
Причиной явления стали юго-западные ветры, принесшие песок и пыль из Северной Африки.
Минздрав Израиля выступил с официальными рекомендациями:
Людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями следует минимизировать пребывание на открытом воздухе.
Ограничить физическую активность на улице должны пожилые люди, беременные женщины и дети.
Для всех остальных рекомендуется использовать защитные маски и избегать длительного пребывания на открытом воздухе.
Специалисты отмечают, что в период песчаных бурь увеличивается число госпитализаций и сердечных приступов.
Палестинский метеоролог Лейс аль-Аллами сообщил в социальной сети Х, что песчаные бури, сформировавшиеся у северных побережий Ливии и Египта, движутся на восток и достигли палестинских территорий.
Особое внимание уделяется сектору Газа, где после двух лет разрушительных атак сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация.
Песчаная буря осложняет жизнь вынужденных переселенцев, усугубляя уже существующие проблемы с жильем и медицинской помощью.
Министерство охраны окружающей среды и минздрав Израиля предупредили о «очень высоком загрязнении воздуха респираторными частицами, возникающими в результате конвекции пыли из Северной Африки».
Ближний Восток считается одним из наиболее уязвимых регионов к песчаным бурям.
В такие периоды отмечается рост числа госпитализаций, связанных с проблемами дыхательной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты подчеркивают, что песчаные бури — это не только погодное явление, но и серьезная угроза для здоровья населения.
